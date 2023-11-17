على الهواء.. نجل ملك البحرين يتألم لمقتل الإسرائيليين ويدين حماس

وطن – استمراراً لموقف الحكومة البحرينية الداعم للكيان الصهيوني أدان ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، المقاومة الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى بحجة أنه يقف إلى جانب المدنيين والأبرياء.

وقال ولي عهد البحرين في الكلمة الافتتاحية لـ”حوار المنامة” الجمعة: “من الصعب الحديث عن الأوضاع في غزة ولا يمكن أن يكون هناك صعوبة أكثر من العيش تحت القصف المستمر في القطاع”.

ولي العهد رئيس الوزراء البحريني سلمان آل خليفة يدين حركة حماس بحجة أنه يقف إلى جانب المدنيين والأبرياء#البحرين #فلسطين #غزة pic.twitter.com/mkUWnwATGR — قناة اللؤلؤة (@LuaLuaTV) November 17, 2023

ودون أدنى إشارة إلى جرائم إسرائيل التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين من أبناء غزة والضفة الغربية. أضاف سلمان آل خليفة: “القرآن الكريم والتوراة وجميع الكتب السماوية حرمت قتل المدنيين والأبرياء”.

أدان حماس وتألم لمقتل الإسرائيليين

وقال ولي عهد البحرين: “أدين حماس بشكل قاطع”، واستدرك :” هذا حتى يتمكن كل من في الغرفة من الفهم أنني أقف إلى جانب المدنيين والأبرياء، وليس في جانب المواقف السياسية.”

وأشار إلى هجمات 7 أكتوبر من قبل المقاومة والتي زعم أنها كانت “بربرية ومروعة”. وتابع متباكياً على الإسرائيليين: “قتلوا النساء والأطفال كبار السن”.

وتابع سلمان بن حمد آل خليفة في هجوم متعمد على حماس وشيطنة للمقاومة “أن كتائب القسام ضربت المؤسسات المدنية كما ضربوا أهدافاً عسكرية”.

وكنوع من محاولة حفظ ماء الوجه أدان ولي العهد البحريني على استحياء، غارات الاحتلال التي أدت إلى استشهاد الآلاف في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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وأردف نجل ملك البحرين مساويا بين عملية طوفان الأقصى للمقاومة والعدوان الإسرائيلي على غزة: “كلا هذين التصرفين تسببا بمقتل الأبرياء ولم يساهما بالحفاظ على أرواح البشر”.

وتأتي تصريحات ولي العهد البحريني بينما تتواصل لليوم الـ 42 على التوالي، الحرب الإجرامية الإسرائيلية على المستشفيات والمنازل الآمنة في أنحاء قطاع غزة.

وتواصل دولة البحرين التي طبعت علاقاتها رسميا مع الاحتلال في سبتمبر من العام 2020 برعاية أمريكية- إماراتية، مواقفها المخزية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولا تزال تحافظ على كامل علاقاتها مع إسرائيل رغم ما تتعرض له غزة.