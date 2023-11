تركي آل الشيخ يتحدى العالم المتعاطف مع غزة بترويجه منتجات ماكدونالدز!

وطن- خرج رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بمنشورات مستفزة وداعمة لشركات ذات صيت سيء في دعم جرائم إسرائيل في غزة، في وقت يتعاطف فيه العالم مع سكان القطاع.

وبفيديو انتشر له ثم حذفه لاحقاً وغيره بمنشور آخر عرض آل الشيخ إعلان لماكدونالدز خلال أيام موسم الرياض قائلاً إن العرض مخصصة للمتواجدين في العاصمة السعودية.

وظهر تركي آل الشيخ في الفيديو وهو يعلن ماكدونالدز الداعمة للاحتلال الإسرائيلي شريكاً استراتيجياً في موسم الرياض وروج للحصول على وجبة مجانية لجذب السعوديين إلى الفعاليات المقامة برعاية الشركة.

وعلق الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي على هذه الإعلانات بمنشور له على منصة إكس كتب فيه: “تركي آل الشيخ يقصد جداً تحدي كل الذين يقاطعون الشركات التي دعمت دولة الاحتلال”.

وأضاف المهداوي عن آل الشيخ: “هو يقول لكم قاطعوا ما شئتم واحنا نعوض هذه الشركات وندعمها ولولا بعض الحياء لقال وندعم دولة الاحتلال وهم اشقاء لنا وأعلى ما في خيلكم اركبوه”.

وذكر الصحفي الفلسطيني حول رئيس هيئة الترفيه في السعودية: “هذا لا يشرف على القوادة والدعارة وحسب بل هو وأميره محمد بن سلمان يناصران الاحتلال. ومن يقل عكس هذا فهو لا يرى إلا ما هو تحت قدميه”.

ومن خلال الإطلاع على تغريدة المهداوي يظهر بوضوح حذف آل الشيخ لتغريدته التي ظهر فيها بالفيديو وترك الإعلان التسويقي لعرض ماكدونالدز بأن تأخذ وجبة وتحصل على أخرى مجاناً لفترة محددة.

يا أهل الرياض 😎

عرض #BigTime من ماكدونالدز.. اطلبوا وجبة #BigMac والثاني هدية من الموسم 🇸🇦

العرض ساري من 23 نوفمبر 12 ظهرا إلى 25 نوفمبر 2 صباحا 🍔🔥

Riyadh people 😎

A #BigTime offer from McDonald’s awaits you.. order your first #BigMac meal and the second one is on… pic.twitter.com/qsYnezUnol

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2023