تركي آل الشيخ يتحدى العالم المتعاطف مع غزة بترويجه منتجات ماكدونالدز!

وطن- خرج رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بمنشورات مستفزة وداعمة لشركات ذات صيت سيء في دعم جرائم إسرائيل في غزة، في وقت يتعاطف فيه العالم مع سكان القطاع.

وبفيديو انتشر له ثم حذفه لاحقاً وغيره بمنشور آخر عرض آل الشيخ إعلان لماكدونالدز خلال أيام موسم الرياض قائلاً إن العرض مخصصة للمتواجدين في العاصمة السعودية.

وظهر تركي آل الشيخ في الفيديو وهو يعلن ماكدونالدز الداعمة للاحتلال الإسرائيلي شريكاً استراتيجياً في موسم الرياض وروج للحصول على وجبة مجانية لجذب السعوديين إلى الفعاليات المقامة برعاية الشركة.

نظام بن سلمان يناصر الاحتلال الإسرائيلي

وعلق الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي على هذه الإعلانات بمنشور له على منصة إكس كتب فيه: “تركي آل الشيخ يقصد جداً تحدي كل الذين يقاطعون الشركات التي دعمت دولة الاحتلال”.

وأضاف المهداوي عن آل الشيخ: “هو يقول لكم قاطعوا ما شئتم واحنا نعوض هذه الشركات وندعمها ولولا بعض الحياء لقال وندعم دولة الاحتلال وهم اشقاء لنا وأعلى ما في خيلكم اركبوه”.

#تركي_آل_الشيخ يقصد جداً تحدي كل الذين يقاطعون الشركات التي دعمت دولة الاحتلال. هو يقول لكم قاطعوا ما شئتم واحنا نعوض هذه الشركات وندعمها ولولا بعض الحياء لقال وندعم دولة الاحتلال وهم اشقاء لنا وأعلى ما في خيلكم اركبوه.

هذا لا يشرف على القوادة والدعارة وحسب بل هو وأميره… https://t.co/k4ZtvKkm5Q — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 17, 2023

وذكر الصحفي الفلسطيني حول رئيس هيئة الترفيه في السعودية: “هذا لا يشرف على القوادة والدعارة وحسب بل هو وأميره محمد بن سلمان يناصران الاحتلال. ومن يقل عكس هذا فهو لا يرى إلا ما هو تحت قدميه”.

ومن خلال الإطلاع على تغريدة المهداوي يظهر بوضوح حذف آل الشيخ لتغريدته التي ظهر فيها بالفيديو وترك الإعلان التسويقي لعرض ماكدونالدز بأن تأخذ وجبة وتحصل على أخرى مجاناً لفترة محددة.

يا أهل الرياض 😎

عرض #BigTime من ماكدونالدز.. اطلبوا وجبة #BigMac والثاني هدية من الموسم 🇸🇦

العرض ساري من 23 نوفمبر 12 ظهرا إلى 25 نوفمبر 2 صباحا 🍔🔥 Riyadh people 😎

A #BigTime offer from McDonald’s awaits you.. order your first #BigMac meal and the second one is on… pic.twitter.com/qsYnezUnol — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2023

وعلق حساب يحمل اسم مايسترو على الموضوع بالقول: “رسالته واضحة للجميع نحن!! مع كل من يدعم الاحتلال وسنعوضكم بالمال في الوقت الحالي وبشرفنا لاحقاً ان اضطررنا لذلك”.

وكتب آخر: “يوصلون رسالة للعالم الاسلامي والشعوب وهي … أعلى مافي خيلكم اركبوه مع تحيات كفار قريش”.

وكان آل الشيخ قد أثار حالة من الغضب في صفوف السعوديين بعد إعلانه عن إقامة عرض المصارعة الحرة “كراون جول”بمشاركة المصارع جون سينا، يوم 4 تشرين الثاني القادم بالتزامن مع انشغال العالم أجمع بجريمة استهداف المستشفى المعمداني الذي راح ضحيته المئات من الشهداء، ما يمكن اعتباره استهزاء بدماء الشهداء.

ومع إغلاقه للتعليقات، اتجه الكثير من السعوديين لاستنكار هذا الإعلان في هذا التوقيت. معتبرين أن ما أعلن عنه “آل الشيخ” غير مناسب، وسط دعوات لتأجيل انطلاق موسم الرياض لموعد آخر دون أن يلقى ذلك أي استجابة.