سليم العوا يكشف عن أجندة محمود عباس: يريد “كيكة غزة” قبل أن تأخذها إسرائيل أو مصر

وطن- قال المفكر الإسلامي والمرشح الرئاسي المصري السابق الدكتور محمد سليم العوا، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبحث عن أخذ “كيكة غزة”.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: “قضية فلسطين ليست قضية غزة أو قضية حركة حماس ولا قضية السلطة الفلسطينية التي يمثلها الرئيس محمود عباس والذي يقول إن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.. علشان بدل الكيكة ما تاخدها إسرائيل أو تاخدها مصر ياخدها هو”.

كما علق محمد سليم العوا، على الآراء التي حاولت تحميل حركة المقاومة الإسلامية حماس، مسؤولية المجازر التي يشنها الاحتلال بسبب تنفيذها عملية طوفان الأقصى في السابع من تشري الأول – أكتوبر الماضي دون أن تستشير أحدا، وهي الآراء التي يرددها المتصهينون العرب وكارهو المقاومة الفلسطينية والحاقدون عليها.

قال : “هذا طرح عبثي ولا عقلاني.. إذا قال أحدٌ أنا لم أُستَشر وبالتالي أنا غير مسؤول عما يجري فهو يتحدث بلغة غير معقولة وغير إنسانية”.

وشدد محمد سليم العوا على أن القضية الفلسطينية قضية كل عربي ومسلم وهي قضية تاريخ من الصراع بين العرب والمسلمين ضد الصهاينة.

وتابع: “ليس من المعقول أن يقول أحد أنا لا شأن لي بهذا، لأنهم سيعودون فيقولون أكلنا يوم أكل الثور الأبيض”.

هل تتحمل حـــ ـمــ ـاس مسؤولية أفعالها لأنها لم تستشر أحد قبل 7 أكتوبر؟

شاهد إجابة المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/45fyFx4M9V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2023

عباس مستعد لإدارة قطاع غزة

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكّد أن السلطة مستعدة لتسلّم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل يتضمن الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما يعني أنها لا يمانع الوصول لإدارة القطاع على دبابة إسرائيلية.

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وأضاف عباس خلال كلمة في الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يوم 11 نوفمبر الجاري: “القطاع هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً”.

مصر ترفض إدارة قطاع غزة مؤقتا

في سياق متصل، كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد نقلت عن مسؤولين مصريين كبار، قولهم إن الولايات المتحدة اقترحت على مصر إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة، إلا أن القاهرة رفضت.

وقالت الصحيفة، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، ناقش المقترح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل.

ويأتي المقترح، وفقا للصحيفة الأمريكية، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية الكاملة بعد هزيمة حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع.

فيما قالت الصحيفة إن السيسي رفض الاقتراح، وأكّد أن مصر لن تلعب دورا في القضاء على حماس؛ لأنها تحتاجها للمساعدة في الحفاظ على الأمن على الحدود.