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    رياضة

    استشهاد لاعبي المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة بقصف الاحتلال لمخيم جباليا شمال غزة

    استشهاد حسن زعيتر وإبراهيم قصيعة لاعبي المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة في قصف الاحتلال شمال غزة
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    لاعبي المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة
    الشهيدين حسن زعيتر وإبراهيم قصيعة

    وطن- ارتقى لاعبي المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

    وأفادت مصادر محلية فلسطينية، استشهاد لاعبي المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة وهما حسن زعيتر وإبراهيم قصيعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، الاثنين.

    استشهاد لاعبي المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة

    ولم يسلم الرياضيين الفلسطينيين من الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال39، حيث ارتقى أكثر من 15 رياضياً فلسطينياً في أماكن متفرقة بالقطاع، فيما لا يزال رياضيون في عتاد المفقودين حتى الآن، وفق ما ذكرته اللجنة الأولمبية الفلسطينية في وقت سابق.

    لاعبي المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة
    اللاعبين الشهيدين حسن زعيتر وإبراهيم قصيعة

    وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 1130 مجزرة خلال حربها الأعنف والمستمرة على قطاع غزة، لعل أبرزها مجزرة مشفى المعمداني ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين كمخيم جباليا والبريج والمغازي والشاطئ وغيرها.

    الشهيدين إبراهيم قصيعة وحسن زعيتر
    لاعبي المنتخب الفلسطيني الشهيدين حسن زعيتر وإبراهيم قصيعة
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    الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

    كما ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً شاملاً على قطاع غزة منذ نحو 39 يوماً، فلا ماء ولا كهرباء ولا غذاء اتصالات ولا انترنت، ناهيك عن الوقود التي لم يدخل لتر واحد إلى داخل القطاع.

    إبراهيم قصيعة
    لاعب المنتخب الفلسطيني لكرة الطائر إبراهيم قصيعة

    يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد تجاوزت 11 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب أكثر من 28 ألف بجراح وصفت ما بين الخطيرة والمتوسطة، بحسب آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

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