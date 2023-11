أكاديمي أمريكي يهاجم بلينكن بعد تبجحه بتصريح ” تقليل الضرر الذي يلحق بالفلسطينيين”

وطن- هاجم الأكاديمي الأمريكي اللبناني أسعد أبو خليل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد تصريحاته عن الحرب في غزة التي تحدث فيها عن سعي واشنطن لتقليل الضرر عن الفلسطينيين في لهجة تشير إلى رضا ودعم للجرائم الإسرائيلية في القطاع المحاصر.

وكتب البروفيسور “أسعد أبو خليل” تعليقاً عبر منصة “إكس” تحدث فيه عن بلينكن موبخاً إياه: “ياله من بيان مجرم حرب قاسي.. انظر إلى لغته التقليل من الأذى للفلسطينيين”.

وأضاف أسعد أبو خليل: “تخيل لو قيل هذا عن أي شخص آخر.. العنصري وحده يستطيع أن يتكلم بهذه الطريقة فقط شريك في جرائم الحرب”.

What a callous war criminal statement. Look at his language: “minimizing harm to Palestinians”. Imagine if this is said about any other people. He does not say: end harm to Palestinians. Only a racist can speak like this; only a partner in war crimes. https://t.co/npZpRW7Ssq — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) November 14, 2023

لهجة أمريكية مستفزة!

وشارك أتتوني بلينكن عبر منصة “إكس” فيديو تحدث فيه عما وصفه “برحلة دبلوماسية مكثفة مدتها تسعة أيام من إسرائيل إلى الهند”.

This weekend, I wrapped a 9-day trip of intensive diplomacy — from Israel to India. We remain resolutely focused on minimizing harm to Palestinians, getting our hostages home, and setting the conditions for a durable peace in the Middle East. pic.twitter.com/iW9dnMf02R — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 14, 2023

وقال أنتوني بلينكن: “نحن لا نزال نركز بشكل حازم على تقليل الضرر الذي يلحق بالفلسطينيين وإعادة رهائننا إلى وطنهم وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط”.

واعتبر الكثير من المتابعين أن لهجة “بلينكن” في حديثه عن تقليل الضرر على الفلسطينيين “تنم عن لا مبالاة بكل الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في غزة” في وقت تدعم فيه واشنطن الاحتلال بكل ما لديها من قوة.

It’s war crime management as @tparsi described it once. — Rumble Rumble (@shoomoz) November 14, 2023

ووصف أحد المتابعين حكومة الولايات المتحدة بأنها “إدارة جرائم الحرب كما تم وصفها ذات مرة”.

وتساءل متابع آخر ساخراً من مزاعم أنتوني بلينكن عن جهوده في المنطقة في الوقت الذي تشارك فيه بلاده بشكل مباشر في الحرب: “5000 طفل استشهدوا في غزة ما الذي حققته دبلوماسيتكم المكثفة”.

10,000 civilians, among which 5000 children were murdered in Gaza!

What has your "intensive diplomacy" achieved? — Bogdan Oliver (@Bogdan__Oliver) November 14, 2023

أستاذة القانون الدولي وخبيرة مكافحة الإرهاب فاطمة الظبيري علقت على منشور بلينكن بالحجة المنطقية مغردة: “المنطق يقول بأن سلامة الرهائن يتطلب وقف إطلاق النار”.

الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي

وفيما يتحدث أنتوني بلينكن عن مساع دبلوماسية في المنطقة تدعم بلاده بشكل مباشر إسرائيل التي تعد أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب المؤشرات الرسمية الأمريكية تبلغ المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل بين عامي 1946 و2023 نحو 158.6 مليار دولار.

ولكي تثبت الجريمة الأمريكية في غزة فإن معظم المساعدات التي تقدمها واشنطن لإسرائيل تذهب إلى القطاع العسكري، حيث بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال نحو 114 مليار دولار للفترة ما بين عامي 1946 و2023 عدا عن 9.9 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.

كانت الولايات المتحدة أول دولة اعترفت بقيام دولة الاحتلال، ومنذ ذلك الوقت تقدم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لها، وتعقد اتفاقات التعاون المشترك في مجالات التعليم والصحة والطاقة والبحث العلمي.

ويعكس ذلك مدى ارتباط واشنطن بتل أبيب ومدى اشتراكهما في الجرائم بحق الشعوب العربية من غزة إلى الضفة وحتى الدول العربية المجاورة.