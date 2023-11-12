حزب الله يصعد ويُمطر “دوفيف” بصورايخ موجهة فتكت بجنود الاحتلال (فيديو)

وطن – استهدفت عناصر حزب الله اللبناني جرافةً تابعةً لـ”جيش” الاحتلال الإسرائيلي، قرب ثكنة “دوفيف”، بالصواريخ الموجّهة، ما أسفر عن تدمير الجرافة ‏ومقتل طاقمها ووقوع عدد من الإصابات.

كما أفادت وسائل الإعلام التابعة للحزب اللبناني باستهداف قوةً لوجيستيةً تابعةً للاحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصّت وتجسّس في تجمّع مستحدث، قرب ثكنة “دوفيف” مؤكدة إيقاع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

حزب الله يقصف إسرائيل ويحقق إصابات مباشرة

كما أعلن حزب الله استهداف عدداً من مواقع الاحتلال، شمالي فلسطين المحتلة.

لافتا إلى أنه تم استهداف موقع العاصي الإسرائيلي، المقابل لبلدة ميس الجبل الحدودية، وموقع بركة ريشة الإسرائيلي بنيران من لبنان.

مراسل “القناة الـ12” العبرية في الشمال اعترف بإصابة عدد من المستوطنين، من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو “دوفيف”، من الجليل الأعلى.

اقرأ ايضا:

وقال إعلام إسرائيلي إنّ “طواقم الإسعاف تجد صعوبةً في الوصول إلى مكان سقوط الصاروخ المضاد للدروع، بسبب تبادل إطلاق النار وسقوط مصابين في منطقة دوفيف”.

وشن الاحتلال قصفا عنيفا على أطراف بلدة ميس الجبل، كما أطلق القذائف المدفعية والفوسفورية في اتجاهها، وطال القصف كذلك منطقة “الجرمق” وبلدة “يارون” وأطراف بلدة رميش، ومنزلين في أطراف بلدة طير حرفا.

وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن وجود “خشية من حدث أمني على الحدود الشمالية”، حيث طُلب إلى المستوطنين الدخول إلى منازلهم وإقفال الأبواب.

كما لفتت إلى إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان، في اتجاه مستوطنة المنارة.