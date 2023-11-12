“أيش ذنبوا هذا الطفل يموت؟!”.. أب فلسطيني يُودع طفله الرضيع بعد ارتقائه أثناء النزوح القسري جنوب غزة (فيديو)

وطن- ودع أب فلسطيني طفله الرضيع الذي لا يتجاوز العمر والنصف، بعد ارتقائه شهيداً خلال نزوح عائلته من الشمال إلى جنوب قطاع غزة للبحث عن مأوى لهم، نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال37.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، حالة الحزن والغضب من قبل والد الطفل الفلسطيني الرضيع الذي ارتقى خلال نزوحهم تحت سياسة التهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال بحق المدنيين في منطقة شمال ومدينة غزة، وإجبارهم على التوجه نحو جنوب القطاع.

أيش ذنبوا هذا الطفل يموت؟!

وقال والد الطفل الفلسطيني الرضيع وهو يحمله، “هذا توي مات .. أيش ذنبوا هذا الطفل يموت من الطريق (النزوح).. ليش طفل ذي هاده يموت.. سبب الطريق الموت ياخو”.

وارتقى الطفل الرضيع خلال نزوح عائلته من الشمال إلى جنوب قطاع غزة، بسبب سياسة التهجير القسري التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي تحت التهديد على أهالي غزة، وحالة الطقس في قطاع غزة حالياً.

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أطفال الخدج مهددون بالموت

وارتقى نحو 6 ألاف طفل فلسطيني ويزيد، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لعل أبرزهم ارتقاء 3 أطفال من ذوي الخدج داخل مجمع دار الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد نقلهم من قسم الولادة ووضعهم في غرفة غير صحية لهم، نتيجة انعدام الوقود لتشغيل الحضانات لإنقاذهم.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد تجاوزت 11 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب نحو 28 ألف بجراح مختلفة، فيما لا يزال عالقون تحت ركام الأنقاض حتى اللحظة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى الآن.

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