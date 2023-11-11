فيديو مأساوي لشاب فلسطيني يجمع الماء المنسكبة على الأرض لشربها بسبب حصار الاحتلال لغزة

وطن- نشر نشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مأساوي ومؤلم لشاب فلسطيني يقوم بجمع الماء المنسكبة على أرض في الشارع ليقوم بشربها، بسبب حصار الاحتلال لقطاع غزة، منذ بدء حربه في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام شاب فلسطيني بتجميع المياه من أرض الشارع بعد انقطاعه من الماء، بسبب فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً شاملاً على سكان قطاع غزة.

شاب فلسطيني يجمع الماء من الشارع بسبب شدة الحصار في غزة

ويتضح في الفيديو المأساوي الذي وصل إليه سكان قطاع غزة بعد حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، قيام الشاب عبر قطعة قماش بجمع المياه المنسكبة في الشارع، ووضع تلك المياه داخل قارورة مياه كبيرة، بعد انقطاعه من الماء هو وأسرته لشربها.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلام حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، حصاراً كاملاً على القطاع، فلا ماء ولا كهرباء ولا انترنت ولا اتصالات، ناهيك عن شك دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر إلى سكان القطاع.

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التهجير القسري بحق المدنيين في غزة

كما ومارس الاحتلال الإسرائيلي سياسية التهجير القسري بحق المدنيين من منطقة الشمال وغزة ونزوحهم نحو جنوب قطاع غزة مشياً على الأقدام، عبر شارع صلاح الدين الذي يفصل جنوب القطاع عن شماله.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 1130 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة في قطاع غزة، وارتقاء المئات منهم شهداء، فيما لا يزال عالقون إلى يومنا هذا تحت أنقاض ركام المنازل المدمرة.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد ارتفت إلى أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني، ونحو 28 ألف جريح وصفقت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر.