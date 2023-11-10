القسام تدك تل أبيب.. مشاهد لسقوط صواريخ المقاومة وتسجيل إصابات بين الإسرائيليين

وطن- جدّدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قصف تل أبيب، ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب، إنها أطلقت رشقة صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

📸#كتائب_القسام توجه ضربة صاروخية كبيرة من #غزة إلى #تل_أبيب ، وتقارير عن إصابات جراء فشل #القبة_الحديدية في اعتراض أحد الصواريخ، وسقوطه على أحد المنازل. pic.twitter.com/QYEuuOJ3nU — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 10, 2023

تسجيل إصابات بين الإسرائيليين

وأفادت تقارير إعلامية، بتسجيل عدد من الإصابات في تل أبيب، جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية هناك.

وقالت ما تعرف بـ”نجمة داود الحمراء” – الإسعاف الإسرائيلي – إن سيدتين تبلغان من العمر 40 و30 عاما، أصيبتا بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية.

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وأضافت أن فرقها تقدم المعالجة اللازمة لعدد من المصابين بإصابات طفيفة كانوا في طريقهم إلى منطقة محمية.

وكانت صفارات الإنذار، قد دوّت في تل أبيب، فيما قالت وسائل إعلام عبرية أن منظومة القبة الحديدية فشلت في اعتراض صاروخ في رامات هشارون، ضمن لواء تل أبيب.

32 قتيلا “معلنا” من ضباط وجنود الاحتلال

في سياق متصل، ارتفع عدد القتلى “المعلن” من قِبل ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البرية بقطاع غزة، إلى 38 قتيلا، في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية أن العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير.

وأحدث من أُعلن تسجيله قتيلا في المعارك، هو جندي الاحتلال الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 52 التابعة للواء المدرع 401، من المجتمع الشمالي من الجنجار.