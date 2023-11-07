الإسماعيلي المصري يقوم بهذا التصرف تضامناً مع فلسطين (صور)

وطن- أجرى نادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، تعديلاً على شعار ناديه تضامناً مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال32 على التوالي.

وغير نادي الإسماعيلي شعاره إلى اللون الأسود مع وضعه علم فلسطين بداخل الشعار، الذي نشره عبر حسابه على منصة (X)، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة.

شعار الإسماعيلي المصري

وكان لاعبو الإسماعيلي المصري قد عبروا عن تضامنهم مع فلسطين، برفع علم بلادها داخل منتصف أرضية ملعب المباراة، خلال المشاركة في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتضامنت العديد من الأندية العربية والأوروبية مع الشعب الفلسطيني، إثر حرب الإبادة والتطهير العرقي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين خلال حربه المستمرة على قطاع غزة.

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وارتكب الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر بحق المدنيين في أماكن متفرقة بغزة، كان آخرها مجزرة مخيم المغازي والشاطئ وسط وشمال غرب قطاع غزة، راح ضحيتها المئات من الشهداء في صفوف المدنيين من الأطفال والنساء.

واستشهد أكثر من 10 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من المدنيين، وجرح نحو أكثر من 23 ألف، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.

مباراة الإسماعيلي القادمة

وسيلتقي فريق الإسماعيلي في المباراة القادمة أمام بيراميدز، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في ال28 من شهر نوفمبر الجاري على ميدان ملعب (30 يونيو).

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز ال14 من ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، كما وبفارق كبير عن بيراميدز المتصدر برصيد 13 نقطة لهذا الموسم.

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