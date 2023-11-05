نبيل فقير يدعم فلسطين بهذا التصريح الشجاع عبر وسائل الإعلام الإسبانية (فيديو)

وطن- عبر النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية نبيل فقير30 عاماً، لاعب نادي ريال بيتيس، تضامنه الكامل مع فلسطين، خلال مقابلة صحيفة خرج بها عبر الإعلام الإسباني، عقب مباراة فريقه أمام مايوركا، السبت.

وقال لاعب ريال بيتيس فقير، خلال تصريحه عبر وسائل الإعلام الإسبانية، ” أريد أن أذكر الشعب الفلسطيني الذي يعيش أوقاتاً صعبة، كما أود أن أبدي دعمي الكبير لهم”.

تضامن نبيل فقير مع فلسطين

وأردف اللاعب فقير، ” أنا جداً سعيد، ولكن أريد أن أتذكرهم لأنه أمر صعب بالنسبة لهم (الشعب الفلسطيني)”.

ويلعب نبيل فقير لاعب خط الوسط الهجومي مع نادي ريال بيتيس الإسباني منذ موسم عام 2019، قادماً فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وليست المرة الأولى التي يتضامن فيها اللاعب فقير مع الشعب الفلسطيني، فقد غرد عبر حسابه على منصة (X)، قائلاً: ” دعم لا ينتزعج لشعب فلسطين وإخوتنا وأخواتنا الذين عانوا من الفصل العنصري لفترة طويلة… دع العدالة تعود والسلام”.

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ويتعرض أهل فلسطين بغزة لحرب إبادة وتطهير عرقي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، جراء حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال30 على التوالي.

كما وارتكب الاحتلال الإسرائيلي بقصفه العشوائي والجنوبي على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، العشرات من المجازر بحق المدنيين، لعل أبرزها مجزرة مخيم جباليا والبريج والمغازي والشاطئ والمعمداني وغيرها.

وارتقى أكثر من 9 ألاف شهيد فلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأصيب أكثر من 23 ألف ويزيد بجراح مختلفة، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر.

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