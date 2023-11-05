الجيش الأردني ينفذ إنزالا جويا للمستشفى الميداني الأردني بغزة وجيش الاحتلال يؤكد: بالتنسيق معنا!

وطن – أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بأن القوات المسلحة الأردنية نفذت إنزالا جويا لمواد طبية ودوائية عاجلة للمستشفي الأردني الميداني في قطاع غزة في منتصف الليل.

وقال الملك عبدالله الثاني في تدوينة له عبر حسابه بمنصة “X” (تويتر سابقا): “بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة”.

وأكد الملك الأردني على أن “هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة”، مشددا على أن الأردن شيبقى “السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين”.

تأخر المساعدات عبر معبر رفح كانت السبب

من جانبه، قال مصدر عسكري أردني لوكالة الأنباء الأردنبة “بترا” أن “طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.”

الإنزال تم بتنسيق مع إسرائيل

وكشف مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” الأمريكي أإن الإنزال الجوي الأردني تم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

خروج المستشفى الميداني عن الخدمة

وكان المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، قد أعلن في 14 أكتوبر/تشرين أول انه يواجه ظروفاً صعبة في استمرار عمله وتقديم خدماته بسبب نقص الإمدادات والقصف الإسرائيلي.

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كما أدى القصف الإسرائيلي للمناطق المحبطة وقطع الطرق المؤدية إليه إلى خروج المستشفى الذي تم تدشينه عام 2009.

الملك يوجه ببقاء المستشفى الميداني

وفي 15 أكتوبر المنصرم، وجّه الملك عبد الله الثاني، بإبقاء المستشفى الميداني في قطاع غزة، رغم خروجه عن الخدمة وتعرضه لأضرار، من جراء القصف الإسرائيلي.

وقال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في عمّان إن عبد الله الثاني وجّه بإبقاء المستشفى الميداني في غزة، على أن يستمر في تقديم خدماته لسكان القطاع.