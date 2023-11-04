طلبات الفيفا بعد الموافقة على ترشيح السعودية لاستضافة مونديال كأس العالم 2034

وطن- وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، طلبات إلى نظيره السعودي بعد الموافقة على طلب ترشيح السعودية لاستضافة نسخة مونديال كأس العالم 2034، لتكون ثالثة دولة عربية بعد قطر والمغرب تستضيف هذه البطولة العالمية.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي نشره عبر منصة (X)، التزامه بتلبية جميع متطلبات اتحاد الفيفا، من أجل استضافة بلاده نسخة مونديال كأس العالم 2034.

طلبات الفيفا لاستضافة السعودية مونديال كأس العالم 2034

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، جياني إنفانتينو، قد تحدث في وقت سابق بأن المجلس الدولي قد وافق على طلب ترشح السعودية لاستضافة نسخة مونديال كأس العالم 2034.

وكانت السعودية هي الجهة الوحيدة التي تقدمت بعرض لاستضافة نسخة مونديال 2034، بعد انسحاب أستراليا طلبها قبل انتهاء موعد الترشيح لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في ال31 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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كما ونرفق لكم طلبات اتحاد الفيفا لاستضافة السعودية مونديال كأس العالم 2034، وهي على النحو الآتي:

14 ملعباً مقترحاً على الأقل لاستضافة المباريات.

40 ألف متفرج كسعة الملاعب لدور المجموعات، باستثناء المباراة الافتتاحية ودور ال32 ودورال16 ودور الربع النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

4 ملاعب على الأقل من المقترح أن تكون مقترحة إما قائمة حالياً أو قيد الإنشاء أو تتطلب التجديد أو إعادة البناء مع الحفاظ على العناصر الهيكلية الرئيسية.

60 ألف متفرج كسعة الملاعب المضيفة لمباريات دور النصف النهائي.

80 ألف متفرج كسعة الملاعب المضيفة للمباراة النهائية.

الملاعب يجب أن يكون طولها 105 مترا وعرضها 68 مترا.

توفير 4 مواقع تدريب مناسبة في كل ملعب.

توفير 72 موقعاً كمعسكرات لتدريب المنتخبات وكل موقع يجب أن يقترن بالفندق.

موقعين على الأقل كمعسكرات لتدريب حكام البطولة.

ومن الجدير بالذكر، بأن اتحاد الفيفا قد وافق على الملف المشترك للبرتغال وإسبانيا والمغرب لاستضافة مونديال كأس العالم 2030، قبل أن يعلن بعدها على موافقته على طلب السعودية لاستضافة مونديال 2034.