شاهد أكبر عملية قصف لحزب الله بصواريخ ثقيلة واستخدم صاروخ بركان لأول مرة

وطن – نشر الإعلام العسكري لحزب الله اللبناني، السبت، مشاهد لاستهداف مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان.

ووثقت الفيديوهات التي بثها حزب الله، قصفه المواقع العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون الثقيلة.

وأعلن الحزب في بيان أنه استهدف موقع “الجرداح” الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن المدفعية ترد على مصادر النيران.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من خطاب زعيم حزب الله حسن نصرالله، الجمعة، والذي أعلن فيه أن كل الاحتمالات وكل الخيارات على الجبهة اللبنانية مع إسرائيل مفتوحة.

وسائل إعلام عبرية تحدثت أن حزب الله أطلق “للمرة الأولى، صاروخ بركان نحو موقع للجيش الإسرائيلي”، وأكدت دويّ صفّارات الإنذار في المنطقة الشمالية لفلسطين المحتلة.

ولفت بيان حزب الله إلى أن المواقع التي تم استهدافها هي: “جل العلام و‏الجرداح وحدب البستان والمالكية والمطلة”، بالإضافة إلى موقع العباد الذي استهدف بالصواريخ وتم تدمير جزء من تجهيزاته.

كما أشار إلى أن عناصر الحزب استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل متزامن، وأن أعنف هذه الاستهدافات كان من نصيب موقع “جل العلام”.

ومن جانبها ردت قوات الاحتلال باستهداف أطراف بلدات الماري،وكفرشوبا، وطير حرفا، وعيتا الشعب، بعدة غارات.

وقصفت مدفعية الاحتلال أيضا أطراف بلدات عيترون وعيتا الشعب وراميا، وعلما الشعب ويارين ومروحين وأم التوت وميس الجبل وبليدا، بالإضافة إلى مناطق اللبونة، والحمامص⁩ شرق سهل ⁧‫الخيام⁩، ومحيط الناقورة.