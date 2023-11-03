محمد أبو تريكة يسخر من القمة العربية الطارئة مستعينا بتهكم أبو عبيدة على القادة العرب

وطن – سخر نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، من اجتماع القمة العربية الطارئ المقرر عقده بالرياض يوم 11 من الشهر الجاري.

وقال “أبو تريكة” في تدوينة له عبر حسابه على منصة “X” (توتر سابقا):” الأوامر الأمريكية صدرت للكيان الصهيوني أمامك مهلة الي ١١نوفمبر لكي تهزم المقاومة فى غزة”.

وأوضح أن ذلك “حتى يعلن جماعة لا سمح الله فى قمتهم التي لا قيمة لها انتصار الكيان وهزيمة المقاومة من أجل ذلك يرتكب المجازر والجرائم فى حق أهلنا فى غزة”.

وأكد “أبو تريكة” على أنه “بمعية الله ونصره لن يتمكنوا من هذا ..ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”.

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كلب حراسة

واختتم تدوينته قائلا: “ومن افضل الأوصاف التي قيلت فى وصف الكيان المحتل المجرم :إنه كلب حراسه رأسه فى واشنطن وذيله فى القدس”.

أبو عبيدة يتهكم على الزعماء العرب

يشار إلى أن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة كان قد استخدم مصطلح “لا سمح الله” في خطابه قبل أيام متهكمًا في سياق توجيه حديثه للأنظمة العربية، حيث قال: “إلى زعماء وحكام أمتنا العربية، نقول لكم من قبل المعركة التي تشاهدون تفاصيلها عبر شاشاتكم”.

وتابع الناطق باسم “القسام”: “إننا لا نطالبكم بالتحرك لتدافعوا عن أطفال العروبة والإسلام في غزة من خلال تحريك جيوشكم ودباباتكم، لا سمح الله”.

قصف يستهدف مجمع الشفاء

وجاء حديث “أبو تريكة” بعد نحو ساعت قليلة من استشهاد العشرات وجرح آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مساء اليوم الجمعة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وقد قصفت طائرات الاحتلال مصابين كانوا يتوجهون لمعبر رفح أملا في تلقي العلاج بالخارج مع خروج معظم مستشفيات غزة عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي.

وأشارن وسائل الإعلام إلى أن 15 فلسطينيا استشهدوا وجرح العشرات في القصف الذي استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي.