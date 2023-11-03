الكرملين ينفي إرسال منظومة دفاع جوي روسية إلى حزب الله

وطن- نفى الكرملين، الجمعة، في بيان له الأنباء المتداولة حول اعتزام مجموعة فاغنر العسكرية تزويد حزب الله في لبنان بمنظومة دفاع جوي.

بيان الرئاسة الروسية أكد أنه “لا صحة لما ورد في تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” بشأن إرسال منظومة دفاع جوي روسية إلى حزب الله.”

وكانت الصحيفة الأمريكية زعمت وفق ما قالت إنها معلومات استخباراتية أمريكية، أن مجموعة فاغنر الروسية في اتصال مع حزب الله، وقد ترسل إليه صواريخ أرض جو (منظومة SA-22) .

والحديث هنا هو عن نظام SA-22، والذي يشمل صواريخ مضادة للطائرات.

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المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال إن فاغنر “بحكم الأمر الواقع” غير موجودة، وبالتالي فمثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد وافق على إرسال نظام صاروخي إلى حزب الله اللبناني، بمساعدة من قوات “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وكان مصدر أمريكي ذكر لـصحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة لم تؤكد أن مثل هذا النظام قد تم إرساله بالفعل.

وتابع: “لكنها تتابع النقاشات التي يشارك فيها أشخاص من “فاغنر” وحزب الله، وأن احتمال نقل نظام الدفاع الجوي يشكل “قلقًا كبيرًا”.

وفي سياق آخر ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين، وجه بإرسال طائرتي مساعدات لسكان غزة.

وقالت الوكالة إن الطائرتين اللتين ستتوجهان إلى مصر ستنقلان 28 طناً من المساعدات الإنسانية والمواد الطبية إلى سكان القطاع المحاصر.