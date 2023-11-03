الباحث الفلسطيني إبراهيم حمامي يسخر من خطاب نصرالله: “86 دقيقة من العلاك المصدي”

وطن – سخر الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامي من خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم الجمعة 3 تشرين الثاني/نوفمبر الذي طرح فيه رؤية الحزب لشكل التعاطي مع إسرائيل على ضوء تطورات الحرب.

ووصف حمامي وهو محلل سياسي شهير في تغريدة له على منصة إكس عن خطاب أمين عام حزب الله الذي جرى للمرة الأولى منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في غزة: “٨٦ دقيقة من الحكي الفاضي والعلاك المصدي واللعي اللي ما اله طعمة”.

وقال الباحث الفلسطيني في تغريدته إن بعد كل تلك الدقائق شرح نصرالله “شو يعني شهيد” و “شرحلنا أنه أهلنا بغزة أبطال وأشاوس”.

سخرية إبراهيم حمامي من خطاب نصر الله

وأضاف إبراهيم حمامي ساخراً أن نصرالله “عمل تحليل لخص فيه اللي صار بشهر بنص ساعة، واضح أنه متابع جيد للاخبار .. هلكنا بتموز تبعو.. اكتشف أنه أميركا هي أس الفساد وأنه الاحتلال مجرد أداة”.

وأردفت تغريدة الدكتور عن خطاب الأمين العام لحزب الله: “وزع التحايا يمين وشمال من العراق لليمن.. لام الكل لعدم تقديرهم أن انتصار غزة مصلحة وطنية لهم”.

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ورأى الكاتب الفلسطيني أن نصرالله: “فصل وأطال لتبرير عدم دخول المعركة، لنكتشف أنه دخلها من ٨ أكتوبر، وأن ما يقوم به هو قمة البطولة ولولاها لأكلت غزة هوا”.

“جرعة تهديدات وعنتريات”

وفي نهاية خطابه أعطى مسؤول الحزب اللبناني: “جرعة تهديدات وعنتريات ونفعل ونقوم وحنفرجيهم وويلك يلي تعادينا يا ويلك ويل” حسب حمامي الذي ذكر أيضاً في تغريدته عن نصرالله: “طبعا علشان يهتفوا لبيك يا نصر الله قال إن كل الخيارات مفتوحة”.

ونعت إبراهيم حمامي هذا الخطاب الذي استمر لنحو 86 دقيقة عبارة عن: “لف ودوران بسرد قمة في الملل ليبرر موقفه وخذلانه”.

وذكر الباحث الفلسطيني أن الخلاصة أن خطابه وكلامه لا فائدة منها وأظهر أنه من جماعة “لاسمح الله” معلقاً بآخر عبارة له في تغريدته: “الحمد لله أن سقط آخر قناع”.

يذكر أن حمامي أرفق صورة بتغريدته لشخصية الحكواتي في مسلسل باب الحارة واصفاً حسن نصرالله بـ “حكواتي هذه الأيام”.