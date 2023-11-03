آخر رسالة لمراسل تلفزيون فلسطين قبل دقائق من استشهاده: وضع قاسٍ تهتز له الجبال (مشهد مؤثر)

وطن- بث تلفزيون فلسطين، مقطع فيديو يوثق الرسالة الأخيرة لمراسله محمد أبو حطب الذي استشهد رفقة 11 من أفراد أسرته إثر غارة إسرائيلية عنيفة في خانيونس في قطاع غزة.

ففي رسالته التي جاءت قبل دقائق من استشهاده، تحدث أبو حطب عن مشاهد مؤلمة تدمي قلوب الشعب الفلسطيني، وأن الجرح ما زال ينزف وأن الجريمة الإسرائيلية متواصلة، وأن البكاء والأنين موجود في كل شارع وفي كل منزل.

وأضاف أن آلاما كثيرة شكّلتها هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما ذلك المناطق الجنوبية (التي ادعى الاحتلال أنها آمنة)، مؤكدا أن هذا الوضع القاسي تهتز له الجبال إثر مشاهد الأطفال والنساء تحت الأنقاض.

وفي آخر رصد من قبل محمد أبو حطب للجرائم الإسرائيلية، أشار إلى انتشال طواقم الدفاع المدني والإسعاف أربعة من الشهداء المزارعين الذين قتلهم الاحتلال بدم بارد في الجنوب الشرقي من محافظة خانيونس.

وأوضح أن هؤلاء المزارعين كانوا يتفقدون أراضيهم قبل أن يستهدفهم الاحتلال ويقتلهم بدم بارد، ونُقلوا إلى المستشفى الأوروبي شرقي خانيونس.

كما وثق تعرض منطقة الزنة شرقي خانيونس لقصف عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في هذه منطقة.

كانت هذه رسالته الأخيرة الله يرحمه💔#محمد_أبو_حطب pic.twitter.com/xLrD0JvJBL — Rim Bougamra | ريم بوقمرة (@rimbougamra1) November 2, 2023

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استشهاد محمد أبو حطب

وكان تلفزيون فلسطين الرسمي قد أعلن استشهاد مراسله في قطاع غزة محمد أبو حطب، في قصف إسرائيلي استهدف منزله في خانيونس في جنوب قطاع غزة. كما أوقع القصف الإسرائيلي، 11 شهيدا من أسرة أبو حطب.

وزارة الإعلام الفلسطينية تنعي الشهيد

بدورها، نعت وزارة الإعلام الفلسطينية بكل الألم والحسرة الزميل محمد أبو حطب، وأكدت – في بيان – على الدور البارز للصحفي محمد أبو حطب خلال مسيرته المهنية وخاصة طوال أيام الحرب الوحشية المستمرة على أبناء الشعب في قطاع غزة.

وقالت في بيان: “محمد أبو حطب استشهد بعد فترة قصيرة من آخر إطلالة له على شاشة تلفزيون فلسطين من الميدان الدامي ومن تحت سقف النار وهو يبلّغ رسالة فلسطين إلى شعبنا وإلى العالم”.

وجددت الوزارة مطالبة كافة الجهات والمنظمات الصحفية الدولية والحقوقية العالمية بتحمل المسؤولية والعمل الفوري على تقديم الحماية للصحفيين الفلسطينيين ووقف الجرائم بحقهم.