بعد بوليفيا.. تشيلي تستدعي سفيرها من إسرائيل للتشاور احتجاجاً على جرائمها في غزة

وطن- بعد ساعات قليلة من إعلان بوليفيا طرد السفير الإسرائيلي، أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش استدعاء سفيره لدى كيان الاحتلال للتشاور بسبب ما وصفه انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، وذلك وفقا لم أكدته “رويترز”.

وقال بوريتش” في تدوينة له على منصة “X” (تويتر سابقا) مهجم الحرب الإسرائلية على غزة:” 420 طفلاً يتعرضون للإصابة أو القتل يومياً في غزة على يد دولة إسرائيل بقيادة نتنياهو. إنهم ليسوا “أضراراً جانبية” للحرب ضد حماس، بل هم ضحاياها الرئيسيون، إلى جانب المدنيين الأبرياء، وأغلبهم من النساء”.

وأكد على أن ” لا شيء يبرر هذه الوحشية في غزة. لا شئ.”

420 niños están siendo heridos o asesinados DIARIAMENTE en Gaza por el Estado de Israel dirigido por Netanyahu. No son “daños colaterales” de la guerra contra Hamas, sino sus principales víctimas, junto a civiles inocentes, principalmente mujeres. Fuente? La directora de la… https://t.co/tcrDnh13hL — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 31, 2023

اقرأ أيضا:

الرئيس التشيلي يتهم اسرائيل بانتهاك القانون الدولي

كما علق “غابرييل” على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جباليا أمس الثلاثاء، قائلا:” اليوم فقط قصفت إسرائيل مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، مما أسفر عن مقتل العشرات. نتنياهو وجيشه ينتهكان القانون الدولي بشكل علني.”

Solo hoy Israel bombardeó el campo de refugiados de Jabalia en el norte de Gaza, dejando decenas de muertos. Netanyahu y su ejército están violando abiertamente el derecho internacional. Fuente? La @bbcmundo https://t.co/ZJE31RdM04 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 31, 2023

وكانت بوليفيا قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وقال نائب وزير الخارجية البوليفي فريدي ماماني في مؤتمر صحفي إن بوليفيا “قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الإسرائيلية رفضا وإدانة للهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتناسب الذي يجري في قطاع غزة”.

وتعتبر بوليفيا من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حربها في غزة عقب إطلاق كتائب القسام عملية طوفان الأقصى.

كولومبيا تستدعي سفيرها أيضا

وكانت كولومبيا قد أعلنت في وقت سابق استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور، وذلك احتجاجا على الحرب الإجرامية الت يشنها الاحتلال عى قطاع غزة.

ووصف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في تغريدات له الهجمات بأنها “مذبحة للشعب الفلسطيني”.