آخر رسائل حسن نصر الله المشفرة.. هل يعلن حزب الله الحرب على إسرائيل فجر الجمعة؟ (فيديو)

وطن- واصل حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، توجيه رسائله المشفرة عشية خطابة المرتقب يوم الجمعة، وسط تهكنات عن موقف الحزب من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما بعد التوغلات البرية الإسرائيلية.

ونشرت الأجهزة الإعلامية للحزب، مقطع فيديو قصير يظهر نصر الله وهو يكتب رسالة ، ويرتب أوراقه، وقد ظهر متجهماً على غير عادته، مصحوباً بقراءة لآيات قرآنية بصوت الشيخ الراحل عبدالباسط عبدالصمد من سورة الإسراء.

ظهور لسيد المقاومة السيد حسن نصر الله وهو يكتب الخطاب الفصل عنوانه "وكان وعدا مفعولا"#طوفان_الاقصى #لستم_وحدكم pic.twitter.com/HAzy6RC7iQ — الإعلام الشعبي اليمني (@PopularMedia8) November 1, 2023

وكان حزب الله اللبناني قد نشر قبل أيام فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

وأرفق الحزب الفيديو بآية من سورة الإسراء: “فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا”.

مهلة حتى الجمعة

يأتي هذا فيما نُقِلَ عن مصادر لبنانية وفلسطينية، أن حزب الله وإيران أعطوا أمريكا مهلة حتى صباح الجمعة (قبل خطاب نصرالله) لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت المصادر أنه إذا لم تتوقف الحرب فإن الحزب سيدخل في حرب مباشرة ومفتوحة مع إسرائيل.

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وأشارت المصادر إلى أن نصر الله أبلغ قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي المقيمين في لبنان أنه في كل مرة يلقي فيها خطابا على شاشة التلفزيون، فإنه سيعلن عن حدث كبير، وأن هذه المرة سيكون مختلفاً بشدة.

رسائل أمريكية لحزب الله بشأن الحرب

في سياق متصل، كشف مصدر رفيع المستوى في حزب الله اللبناني، أن الإدارة الأمريكية أرسلت رسائل خلال الأيام الأخيرة إلى حزب الله اللبناني.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية، إن الأمريكيين وبعض حلفائهم طلبوا من حزب الله في عدة رسائل منفصلة تجنب الدخول في الحرب مع إسرائيل، مؤكدا العمل بشكل مباغت في أي وقت لزم الأمر.

وأضاف المصدر: “جواب حزب الله كان واضحا بأننا مستقلون ونقوم بأداء واجبنا.. قلنا بوضوح إن واجبنا الآن هو التواجد في الميدان سواء عسكريا أوتنظيميا أو استخباراتيا”.

حزب الله يباغت قوة إسرائيلية

وكان حزب الله قد أعلن يوم الثلاثاء، أن عناصره حققوا إصابات مباشرة في قوة إسرائيلية، وأن جميع أفرادها سقطوا بين قتيل وجريح.

وذكر الحزب اللبناني، أنه “تم ‏رصد دقيق لقوات الاحتلال الإسرائيلي ‏على الحدود، واكتشاف كمين لقوة اسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي”.

وأشار إلى أن “مجموعة الشهيد حسين منصور قامت ‏باستهدافها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها ‏وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح”.