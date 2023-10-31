مصادر: نتنياهو يضغط على أوروبا لإقناع “السيسي” لقبول اللاجئين من غزة

وطن- كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وقال هؤلاء الأشخاص لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الفكرة، التي طرحها نتنياهو في اجتماعات مع المسؤولين الأوروبيين الأسبوع الماضي، طرحتها دول من بينها جمهورية التشيك والنمسا في مناقشات خاصة أدت إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة.

ومع ذلك، فقد رفضت الدول الأوروبية الرئيسية، ولا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، هذا الاقتراح ووصفته بأنه غير واقعي، مشيرة إلى مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول اللاجئين من غزة، حتى على أساس مؤقت.

ووفقا للصحيفة، فقد أعربت القاهرة بصوت عالٍ عن مخاوفها من أن تسعى إسرائيل إلى استخدام الأزمة لفرض مشاكلها مع الفلسطينيين على مصر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الشهر إن بلاده ترفض “أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية أو عبر تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وهو ما سيأتي على حساب دول المنطقة”.

دور مصر المحتمل

وأفاد أشخاص مطلعون أنه قد تم مناقشة الدور المحتمل لمصر في قمة الاتحاد الأوروبي، لكن الزعماء اتفقوا في نهاية المطاف على أن مصر يجب أن تلعب دورا في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لغزة، ولكن دون الضغط عليها لقبول اللاجئين.

وقال دبلوماسي غربي: “لقد أكد نتنياهو بقوة أن الحل هو أن يأخذ المصريون سكان غزة على الأقل خلال الصراع..لكننا لم نأخذ الأمر على محمل الجد لأن الموقف المصري كان ولا يزال واضحا للغاية وهم لن يفعلوا ذلك”.

أمل في تغيير مصر لموقفها!

وقال دبلوماسي غربي ثان إنهم يعتقدون أن الضغط الناجم عن الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة قد يؤدي إلى تغيير في الموقف..هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به. . . والآن حان الوقت لممارسة ضغوط متزايدة على المصريين للموافقة”.

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ونزح أكثر من مليون من سكان غزة داخل القطاع منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع بطريقة تصل لجرائم الحرب قبل ثلاثة أسابيع ردا على هجوم مدمر شنه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

أكثر من 8000 شهيد

كما أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد أكثر من 8000 شخص غالبيتهم من الأطفل والنساء، في حين حذرت منظمات الإغاثة من الظروف الإنسانية في القطاع، حيث فرضت إسرائيل قيودا شديدة على إمدادات الكهرباء والمياه والوقود والغذاء.

ودعا إعلان مشترك وافق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي صدر بعد قمة الأسبوع الماضي إلى “مواصلة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وسريع وآمن ودون عوائق للوصول إلى المحتاجين من خلال جميع التدابير الضرورية بما في ذلك الممرات الإنسانية والتوقف مؤقتًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية”.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي في بيانهم “سيعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وضمان عدم إساءة استخدام هذه المساعدة من قبل حركة حماس”، وفقا للبيان.

مساعي لجلب الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مصر

وقال شخصان آخران مطلعان على الوضع إن المحادثات مستمرة أيضًا حول جلب المصابين من غزة إلى مصر، لكن ليس هناك يقين من التوصل إلى اتفاق.

كما عرض الأتراك إنشاء مستشفى ميداني إذا لزم الأمر، وقال أحد الأشخاص: “نحن لا نخطط لنقل المستشفيات الميدانية إلى شمال سيناء ولكننا نعرض تقديم الدعم الفني لتعزيز مسار الإحالة من غزة إلى مصر حيث أنشأ المصريون منشأة فرز في رفح، وما زلنا نجري مناقشات حول ذلك”.

واستقبلت مصر جرحى فلسطينيين لتلقي العلاج خلال الصراعات السابقة في غزة، وتعمل السلطات على ضمان حصول المستشفيات في شمال سيناء على الموارد اللازمة إذا سمح للجرحى من غزة بالدخول.