“طلع دباباتك يا سيسي”.. فلسطينية تستغيث بحكام العرب لإنقاذ غزة

وطن- بعثت مسنة فلسطينية برسالة قاسية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطالبة بفتح معبر رفح لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين الذين يواجهون الموت والدمار والحصار منذ أكثر من 25 يوماً.

يأتي ذلك في ظل مطالبات شعبية لمصر بفتح معبر رفح البري ـ الشريان الوحيد لغزة مع العالم ـ وإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وإخراج الجرحى والمرضى بشكل عاجل، للحد من تفاقم الكارثة الصحية هناك.

"طلع دباباتك يا سيسي"..

صرخة سيدة فلسطينية تستغيث بالعرب لإنقاذ غزة pic.twitter.com/cQb1g0FrIU — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 31, 2023

فلسطينية تطلب النجدة من حكام العرب

وظهرت المسنة في مقطع فيديو وهي تصرخ بنبرة اعتزاز: “افتح المعبر يا سيسي بدناش ناكل –لا نريد أن نأكل- بدناش نشرب”.

وأضافت: “نريد أن نعيش”، وتابعت والعبرات تكاد تخنقها: “وين الملايين بتقولوا وين الشعب العربي وين الدم الفلسطيني.. سايح على الأرض”.

اقرأ أيضا:

ويقابل موقف مصر تجاه غزة بانتقادات حادة من قبل النشطاء على مواقع التواصل، وسط غلق معبر رفح وتحجج النظام المصري بأن إسرائيل هي من تسببت في غلقه بالقصف، فضلا عن تقارير منتشرة عن خطة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

شهداء وجرحى بالآلاف في غزة

واستشهد آلاف المدنيين في غزة منذ العدوان الوحشي على القطاع المحاصر، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري- وفق وزارة الصحة الفلسطينية–

وقالت الوزارة في بيان حول التداعيات الصحية الخطيرة للعدوان المستمر لليوم الخامس والعشرين على قطاع غزة، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة الى 926 مجزرة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن جل الشهداء هم من المدنيين؛ النساء والأطفال والكبار في السن.