سيدة فلسطينية تصفع الزعماء العرب على أنقاض مخيم النصيرات بكلمات تحرك الصخر (فيديو)

وطن- انفجرت سيدة فلسطينية في الغضب ووجهت رسائل نارية للزعماء والقادة العرب في ظل صمتهم على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت، في مقطع فيديو، إنها جاءت إلى مخيم النصيرات قادمة من جباليا على أمل إيجاد الإيواء إلا أن المخيم جرى قصفه بغارات عنيفة وخابت آمالها.

وأضافت السيدة الفلسطينية: “خابت آمالي في زعماء العرب.. مين عدو العرب؟ أمريكا وإسرائيل ولا إحنا الفلسطينيين العزل”.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين هُجّروا في 1948 وفي 1967 ثم في 2023، متابعة بحسرة: “لماذا يا ربي هذا الظلم.. والعرب نايمين في سبات عميق في أحضان الأمريكان”.

وتابعت السيدة الفلسطينية وهي تواصل رسالتها للزعماء العرب: “ماذا تقولوا لربكم عندما تقفون بين يدي الله.. ماذا فعلتم لأطفال فلسطين؟ ماذا فعلتم لحرائر فلسطين؟ ماذا فعلتم لنساء فلسطين؟”.

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دمار عنيف في مخيم النصيرات

وأظهرت اللقطات التي شوهدت في مقطع الفيديو، دمارا مهولا وغير مسبوق في مخيم النصيرات جراء الغارات الإسرائيلية التي دمرت مربعات سكنية بالكامل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من سكانه.

وبينت اللقطات العديد من المنازل المدمرة بالكامل، فضلًا عن تدمير مسجد في المكان، بجانب تضرر عدد من العربات والسيارات.

وقال ناجٍ من هذه المجزرة، إنهم كانوا نائمين عندما وقع القصف على منزله الذي كان فيه 30 شخصا، فاستشهدت زوجته وابنته وبقي هو حيا، وكان الوضع نفسه لبقية الناجين من القصف الذي استهدف مخيم النصيرات.

24 يوما من الحرب على غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الـ24، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على القطاع بشكل مكثف، وسط زيادة مهولة في حصيلة الشهداء والجرحى.