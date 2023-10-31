fbpx
    الهدهد

    مجزرة مخيم جباليا.. شهداء وجرحى بالمئات وبنايات سويت بالأرض (شاهد)

    في جريمة حرب مروعة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة تسببت قصف حي سكني في مخيم جباليا بسقوط مئات الشهداء والجرحى
    محمد أمين ميرةبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    مجزرة جباليا
    مئات الضحايا بين شهيد وجريح بعد قصف مربع سكني كامل في مخيم جباليا

    وطن – لم تكد دماء ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني تجف، حتى نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في جباليا بطريقة أكثر وحشية بإلقاء قنابل متفجرة ثقيلة ضمن مربع سكني كامل شمالي قطاع غزة.

    وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بعد قصفه حياً سكنياً مجاوراً للمستشفى الإندونيسي في جباليا ما خلف مئات الضحايا بين شهيد وجريح.

    ووفق ووسائل إعلام محلية فقد بلغ عدد الشهداء حوالي 100 والجرحى نحو 300 بينهم نساء وأطفال وحالات حرجة ضمن منطقة مكتظة بالمدنيين على غرار جريمة قصف مستشفى المعمداني.

    الوضع شمالي غزة كارثي للغاية

    ونقلت “الجزيرة نت” عن متحدث وزارة الصحة في غزة قوله، إن الوضع في المستشفى الإندونيسي “كارثي للغاية” وأن العدد الأكبر من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

    وأوضحت وزارة الداخلية بأن القنابل الستة التي ألقاها الاحتلال على القطاع المحاصر ثقيلة، وتزن كل واحدة منها حوالي طن وتسبب بدمار حي جباليا بشكل شبه كامل.

    • اقرأ أيضا:
    مجزرة جديدة في حي الصبرة بتوقيع إسرائيل.. الجثث أشلاء ومشاهد مروعة

    وأوضح مدير المستشفى الإندونيسي بأن الاحتلال استخدم في قصفه جباليا أسلحة محرمة دولياً وتحدث عن حروق وتشوهات، ظهرت على الضحايا جراء القصف وأن المستشفى سيتوقف عن العمل بالكامل قريبا جراء نقص الوقود.

    ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات مكثفة على الأحياء السكنية في قطاع غزة استشهد فيها أكثر من 8306 شخصا بينهم 3457 طفلا، وأصيب نحو 21 ألفا و48 فلسطينيا، بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.