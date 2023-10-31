مجزرة مخيم جباليا.. شهداء وجرحى بالمئات وبنايات سويت بالأرض (شاهد)

وطن – لم تكد دماء ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني تجف، حتى نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في جباليا بطريقة أكثر وحشية بإلقاء قنابل متفجرة ثقيلة ضمن مربع سكني كامل شمالي قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بعد قصفه حياً سكنياً مجاوراً للمستشفى الإندونيسي في جباليا ما خلف مئات الضحايا بين شهيد وجريح.

ووفق ووسائل إعلام محلية فقد بلغ عدد الشهداء حوالي 100 والجرحى نحو 300 بينهم نساء وأطفال وحالات حرجة ضمن منطقة مكتظة بالمدنيين على غرار جريمة قصف مستشفى المعمداني.

📷مشـــاهد مـ ـروّعـ ـة من #جباليا شمال #غزة .. غـ ـارة جويــ ـة تقــ تــل 100 فلسطيني وأكثر من 300 إصـــابة .

فيديوهات هنا: https://t.co/0o884zr8iv pic.twitter.com/yrMZ7PXT6M — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 31, 2023

الوضع شمالي غزة كارثي للغاية

ونقلت “الجزيرة نت” عن متحدث وزارة الصحة في غزة قوله، إن الوضع في المستشفى الإندونيسي “كارثي للغاية” وأن العدد الأكبر من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وأوضحت وزارة الداخلية بأن القنابل الستة التي ألقاها الاحتلال على القطاع المحاصر ثقيلة، وتزن كل واحدة منها حوالي طن وتسبب بدمار حي جباليا بشكل شبه كامل.

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وأوضح مدير المستشفى الإندونيسي بأن الاحتلال استخدم في قصفه جباليا أسلحة محرمة دولياً وتحدث عن حروق وتشوهات، ظهرت على الضحايا جراء القصف وأن المستشفى سيتوقف عن العمل بالكامل قريبا جراء نقص الوقود.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات مكثفة على الأحياء السكنية في قطاع غزة استشهد فيها أكثر من 8306 شخصا بينهم 3457 طفلا، وأصيب نحو 21 ألفا و48 فلسطينيا، بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.