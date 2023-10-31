تفاصيل اعتراض طائرة مسيرة استهدفت مدينة إيلات.. من أطلقها؟ 

وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية، عن اعتراض طائرة من دون طيار “مُسيرة” كانت متجهة صوب مدينة إيلات بصاروخ باتريوت.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات على البحر الأحمر، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الإنذار يتعلق بانتهاك طائرة وصفها بالمُعادية، بحسب وكالة “رويترز”.

بدورها، أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إنه في أعقاب تنبيه تسلل طائرة بدون طيار في إيلات، تشير التقارير إلى أنه تم اعتراض مقذوف، ربما تم إطلاقه من اليمن، فوق البحر الأحمر قبل وصوله إلى المدينة.

سماع دوي انفجارات

وأفاد سكان المدينة، التي تضخمت بالإسرائيليين الذين نزحوا بسبب هجمات السابع من أكتوبر / تشرين الأول جنوبي إسرائيل وهجمات حزب الله على الشمال، أنهم سمعوا دوي انفجارات.

ومن المرجح أن المسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية، والتي سبق أن تفذت استهدافات مماثلة، وهو أمر حذر من خطورته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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ما يعزز ذلك، قال يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (قوات الحوثي)، في تغريدة على منصة إكس: “بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة”.

بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 31, 2023

يُشار إلى أن في 19 أكتوبر، أسقطت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر 3 صواريخ أرض-أرض ومسيرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن، يحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل، حسبما أعلن البنتاغون.

وحينها، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن ثلاثة صواريخ كروز للهجوم الأرضي وطائرات مسيرة عدة” جرى اعتراضها من قبل المدمرة.

وأضاف أن الهجوم تم شنه من اليمن ويحتمل أن يكون موجّها إلى أهداف في إسرائيل.