إعلام السيسي يستنفر ضد حافظ المرازي بعد ما كشفه عن كواليس إغلاق معبر رفح

وطن – وجه المذيع المحسوب على نظام السيسي نشأت الديهي، إساءة شخصية للإعلامي المصري المعارض حافظ المرازي، بعد حديث الأخير عن “مخطط تهجير الفلسطينيين لسيناء واعتباره مجرد فزاعة لتبرير إغلاق معبر رفح”، ليستنفر “الديهي” بالتطاول عليه ونعته بأسوأ الألفاظ عبر شاشة قناته “المحابية للسلطة”.

وعبر برنامج بالورقة والقلم على قناة “TeN” قال نشأت الديهي: “والله يا جماعة الأزمة دي كشفت ناس وفضحت ناس، الأمريكان بيضغطوا على مصر عشان خاطر التهجير في سيناء والإسرائيليين طلعوا وثائق بهذا الكلام”.

“والرئيس مبارك قال هذا الكلام سابقا وأبو عمار قاله ومرسي قاله والرئيس السيسي قال ايضا طلبوا مني هذا الامر.. يعني الموضوع معروف ومؤكد وبيجي حافظ المرازي بقلك إيه، بقلك فزاعة عشان خاطر ما نساعدش الفلسطينيين”.

نشأت الديهي يتطاول على المرازي

وقرأ الديهي تغريدة حافظ ميرازي مع تعمده الإساءة لاسم الإعلامي المصري البارز بالقول: “بصوا يا جماعة ده حافظ مش فاهم، ممكن نفهم ونصدق نشر وثائق المخابرات الإسرائيلية بعد ربع قرن أو نصف قرن وليس كلها مثلما حدث مع تجسس الملاك، لكن كيف نصدق أن هذه وثيقة حقيقية لخطة منشورة بالتهجير إلى سيناء لمجرد انها بالعبري!”.

وجاء تعليق حافظ المرازي رداً على ما نشره الإعلامي أسامة جاويش، عن وثيقة استخبارات رسمية صادرة عن الاحتلال الإسرائيلي تزعم “تعمد خطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء”.

وعن ذلك علق الصحفي حافظ المرازي: “لا توجد خطة توطين في سيناء وهذه فزّاعة لتبرير إغلاق المعبر وعدم القدرة على إغاثة الفلسطينيين”.

ويرى “المرازي” أنه كلما زاد غضب الشارع المصري على مواصلة إغلاق معبر رفح لإغاثة الشعب الفلسطيني، يتم تخويفه بفزاعة جديدة بعد فزّاعة التوطين الذي يرفضه أصلا الفلسطينيون ولم يحدث حين وافقت كوندوليزا رايس على فتح المعبر في حرب غزة 2008.

وتابع: “ولا يحتاج الأمر مزايدة احد، بغض النظر عن أحلام الإسرائيليين، وهو إغلاق لا يبرر عدم مساعدة أهل غزة.”

ووجه نشأت الديهي إساءة كبيرة لحافظ المرازي بسبب ذلك التعليق قائلاً: “أقسم بالله العظيم يا أستاذ حافظ أنك حقير وأنك ناقص وطنية”.

وأضاف: “يعني بتتهم الدولة المصرية بأنها اخترعت اختراع التهجير عشان نعمل فزاعة عشان ما ندخلش المساعدات للفلسطينيين ونقفل المعبر”.

وأكمل المذيع المصري نشأت الديهي المقرب من نظام السيسي: “واحد مصري للأسف أن مصري، بيتكلم بيقول: إننا بنكذب على العالم كله وبنقول احنا خايفين من التهجير وخايفين من تصفية القضية ونيتنا أن نمنع وصول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة”.

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وكرر الديهي إساءته لحافظ المرازي متسائلاً: “هل هناك حقارة أكثر من هذا هل هناك تدليس أكثر من هذا؟”.

وثيقة التهجير صادرة عن الاستخبارات الإسرائيلية

وجاء في تفاصيل الوثيقة الإسرائيلية التي شاركها جاويش: “بعد فحص ثلاثة بدائل للتعامل مع قطاع غزة تم الاتفاق على خيار تهجير أهالي غزة إلى مصر لأنه الأنسب والأكثر تأثيرا وحلا للمشكلة من جذورها”.

خطير : إسرائيل تعتمد خطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء رسميا وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بتاريخ 13 أكتوبر تنص على الآتي : بعد فحص ثلاثة بدائل للتعامل مع قطاع غزة تم الاتفاق على خيار تهجير أهالي غزة إلى مصر لأنه الأنسب والأكثر تأثيرا وحلا للمشكلة من جذورها… pic.twitter.com/tNRqs5DNQ5 — Osama Gaweesh (@osgaweesh) October 29, 2023

وأضافت الوثيقة: “يتطلب هذا الحل تصميم السياسة الإسرائيلية بشكل يتحمل الضغوط الخارجية مع الاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة لاسرائيل ويتم هذا عبر عدة مراحل:

بسبب القتال ضد حماس، يلزم إخلاء السكان غير المقاتلين من منطقة القتال

ستعمل إسرائيل على إجلاء السكان المدنيين إلى سيناء.

سيتم إنشاء مدن من الخيام في منطقة سيناء.

وأردفت الوثيقة الرسمية التي قيل إنها صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية: “في وقت لاحق، يتم فتح ممر إنساني لمساعدة السكان المدنيين في غزة وبناء مدن في منطقة إعادة توطين الفلسطينيين في شمال سيناء”.

كما تضمنت: “الدعوة إلى إنشاء منطقة معزولة بعمق عدة كيلومترات داخل مصر وعدم السماح للسكان الفلسطينيين بالعودة إلى نشاطهم أو سكنهم بالقرب من الحدود الإسرائيلية ، هذا بالإضافة إلى إنشاء محيط أمني في الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع مصر”.