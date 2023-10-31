أبو عبيدة ينفي وصول الاحتلال لأي أسير لدى القسام وبعث برسالة للفاشل نتنياهو (فيديو)

وطن – كشف “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن أسلحة نوعية استخدمت لأول مرة ضد الاحتلال متوعداً بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال بخسارة كبيرة في نهاية المعركة.

وقال “أبو عبيدة” في كلمة مصورة رصدتها وطن: “قتلت المقاومة الفلسطينية عدداً كبيراً من جنود العدو خلال الاشتباكات الأخيرة، وجيش الاحتلال توغل برياً بعد أن اعتمد على سياسة الأرض المحروقة”.

وأضاف متحدث القسام في بيانه المرئي: “التحم مقاتلونا مع العدو في كل النقاط ودمروا 22 آلية واستخدموا عبوات من مسافة صفر ضد الدبابات وأسلحة للمرة الأولى.”

#أبو_عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام: • ننفي أن يكون العدو قد وصل إلى أي أسير لدينا في كتائب القسام وفي حالة حدوثه فقد يكون مع جهات أخرى منفردة

• أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب المحتجزين لدينا خلال الأيام القادمة#غزة_لحظة_بلحظة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/U5UyfaW4xf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

أسلحة القسام تواصل دك الاحتلال

وأوضح أنه ضمن تلك الأسلحة “طوربيد العاصف” الموجه ضد الأهداف البحرية للاحتلال، وتمكنت المقاومة بها من قتل عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات.

وتابع الناطق باسم كتائب القسام: “لا يزال سلاح المدفعية لدى المقاومة مستمراً بالتصدي ونواصل إطلاق الصواريخ وتكبيد العدو خسائر فادحة”.

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وأردف بأن الاحتلال بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوماً من التمهيد الناري ضد القطاع المحاصر.

وأشار “أبو عبيدة” إلى استمرار العمليات الدفاعية متابعاً: “لا يزال بجعبة المقاومة الكثير، وغزة ستكون مقبرة للعدو، ووحلاً لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية”.

ودعا الناطق باسم المقاومة: “كل جندي ومقاتل شريف في هذه الأمة، إلى اقتناص الفرصة والمشاركة في هذه المعركة”.

مصير الأسرى لدى المقاومة

ونفى “أبو عبيدة” أن يكون الاحتلال قد وصل إلى أي أسير لدى المقاومة في كتائب القسام، وفي حالة حدوثه فقد يكون مع جهات أخرى منفردة.

وتابع متحدث القسام حول ذلك: “أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب المحتجزين لدينا خلال الأيام القادمة”.

وحول مزاعم الاحتلال إطلاق سراح الأسيرة المحتجزة علق أبو عبيدة: “هذا الحدث إن صح فإنه قد يكون حصل مع جهات فردية بما في ذلك سكان غزة ممن لديهم أسرى”.

وأشار الناطق باسم المقاومة إلى أن كتائب القسام “أبلغت الوسطاء بأنها ستفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة، انسجاماً مع رغبتها بعدم الاحتفاظ بهم في غزة”.