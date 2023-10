مرشح رئاسي أمريكي يطالب إسرائيل بقطع رؤوس قادة حماس في قطر

وطن – في وحشية لا تختلف عن وحشية الاحتلال الإسرائيلي، خرج مرشح أمريكي للانتخابات الرئاسية مطالباً إسرائيل بقطع رؤوس قادة حماس، الذين يتواجدون بمكتب الحركة السياسي في قطر، واغتيالهم على طريقة مسلسل “لعبة العروش”.

وقال المرشح الجمهوري “فيفك راماسوامي” خلال مؤتمر سنوي لما يسمى “قيادة الائتلاف اليهودي الجمهوري بولاية لاس فيغاس”: “على الاحتلال الإسرائيلي قطع رؤوس قادة حماس في قطر وتعليقها على العصي على حدود غزة”.

وعبر “راماسوامي” عن أحلامه الخبيثة بأنه على إسرائيل أن تفاجئ قادة حماس في قطر عبر قتلهم “على طريقة حمام الدم”، مثل ما جرى ضمن مسلسل “صراع أو لعبة العروش” الذي تم بثه ابتداء من عام 2011 على 8 مواسم.

ورأى مرشح الانتخابات الأمريكية بأن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وإن أرادت ذلك فعليها قتل جميع قادة حماس في كل مكان لا سيما في قطر” داعياً الاحتلال إلى التخلي عن “حل الدولتين” الذي من شأنه إقامة دولة فلسطينية.

ويبدو أن المرشح الأمريكي أفصح عن مدى الوحشية والعقلية السوداء الهمجية التي يتسم بها اللوبي الصهيوني حول العالم، والذي يجسد فكر ظلامي كذلك التكفيري الذي صنع بأياد استخباراتية وحمل اسم “داعش”.

The US Republican presidential candidate,Vivek Ramaswamy,called on Israel to use all its power to eliminate Hamas,&added

"The Israeli army must hang the heads of Hamas leaders on the roads of Gaza,to ensure that what happened on October 7 will not be repeated."#AmericanTerrorism pic.twitter.com/ecDqodrqTC

— Jerusalem Heart (@genlady7) October 30, 2023