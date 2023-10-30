رسائل نارية من الأزهر الشريف.. انتصار للمقاومة وإحراج للقادة المتخاذلين

وطن- أصدر الأزهر الشريف، بيانا جديدا بخصوص الحرب على غزة، موجها العديد من الرسائل بينها كلمات موجهة للمقاومة الفلسطينية في القطاع.

وقال الأزهر في بيانه: “تحية طيبة من عند الله مباركة للمقاومة الفلسطينية، وأهل غـزة الأبرياء رمز العزة والصمود، وأطفالها ونسائها الصابرات”.

وأضاف: “تحية طيبة لكم وأنتم تواجهون بأجسادكم الناحلة وصدوركم العارية هذه النيران، يرسلها عليكم جيش إرهابي انتزع الله الرحمة من قلبه، وتجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية”.

أشار إلى أن جيش الاحتلال استباح شتى الجرائم الوحشية؛ من قصف للمستشفيات، وتدمير المساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة.

تحية للصامدين تحت النار

وذكر بيان الأزهر: “تحية لكم أيها الأبطال وأنتم تواجهون بإيمانكم البوارج وحاملات الطائرات وقاذفات الصواريخ وتتصدون لها من منصة الإيمان بالله غير خائفين ولا متذللين.. أيها الأبطال، استمدوا قوتكم من قرآنكم الكريم، واستعينوا بقول الله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}”.

رسالة إلى غوتيريش

ووفق البيان، يسجل الأزهر وبكل اعتزاز وتقدير بالغ الموقف الرجولي الشجاع والشهم الذي وقفه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وهو يدعو غير خائف ولا مجامل، إلى ضرورة وقف العدوان على الضعفاء والمستضعفين في غزة.

ووجه الأزهر رسالة إلى غوتيريش: “تحية لك أيها الرجل الشجاع وأنت تصدح بكلمة الحق والعدل”.

كما شجّع الأزهر، موقف كل أحرار العالم الذين لم يلتزموا الصمت، وخرجوا لإدانة المجازر الوحشية التي تُرتكب في غزة، وطالبوا بوقف العدوان الصهيوني، ووضع حد لقتل الأطفال والأبرياء.

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رسالة محرجة للحكومات العربية والإسلامية

وفي رسالة أخرى، أهاب الأزهر بحكومات الدول العربية والإسلامية بأن يسارعوا لمد يد العون لإخوانهم في فلسطين، وأن يُسخِّروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم وكف بطش هذا الكيان المغتصب عنهم.

القادة العرب خذلوا غزة وحرّضوا ضد المقاومة

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد الانتقادات للقادة العربي المتهمين بالتخلي عن الفلسطينيين على الرغم من وحشية المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال.

الأكثر من ذلك ما كشفه عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، موسى أبو مرزوق، الذي قال إن قيادات عربية طالبت الغرب بالقضاء على حركة حماس والخلاص منها.

وقال “أبو مرزوق” إن قادة عرب قالوا للدول الغربية “اقتلوهم”، في إشارة لحركة حماس في قطاع غزة، موضحا أن هناك أيضا قذائف تقصف بها المقاومة تنطلق من بلاد عربية.

أبو عبيدة هاجم العجز العربي

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحرمة حماس، قد انتقد الدول العربية التي تعجز عن إدخال المساعدات لقطاع غزة.

ففي كلمة مصورة ألقاها يوم السبت، قال أبو عبيدة: “لا نطالب الحكام العرب بتحريك جيوشهم للدفاع عن أطفال غزة أو المقدسات، فقد أخذنا على عاتقنا كنس هذا الاحتلال”.

وأضاف: “أقول لزعماء أمتنا العربية، هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات”.