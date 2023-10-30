ماذا حدث بعد وصول دبابة إسرائيلية إلى شارع صلاح الدين بغزة!؟ (فيديو)

وطن – أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وصول دبابة إسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في قطاع غزة.

ووفقا لمقطع لفيديو الذي وثقه صحفيون، فقد تفاجأ قائد سيارة برفقة عائلته بوجود دبابة اسرائيلية في وجهه أثناء مسيره هربا من القصف.

وما أن توقف قائد السيارة الذي كان يقل عائلته معه وحاول الاستدارة للعودة، حتى وجهت الدبابة الإسرائيلية فوهتها نحوها وضربتها بقذيفة من المسافة “صفر”.

وسمع في الفيديو صوت الصحفيين وتأكيدهم بأن السيارة كانت تقل رجلا وعائلته، وسط مناشاداتهم للسيارات المتجهة لمكان الحادث بالعودة.

وعلى الرغم من ظهور الدبابة الإسرائيلية على أطراف محور صلاح الدين، فقد أكدت مصادر مطلعة بأن هذا التواجد لا يعني اختراقا للقطاع.

تغطية صحفية:

الصحفي يوسف الصيفي يروي تفاصيل شاهدها على شارع صلاح الدين قرب محررة "نتساريم" pic.twitter.com/yVuXiMNsGE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 30, 2023

منطقة حدودية وخاصرة ضعيفة

وذكر مراسل قناة الجزيرة، أنّ عناصر من المقاومة يستهدفون دبابات توغلت في شارع صلاح الدين واشتباكات عنيفة في المنطقة.

وأكدت مصادر صحفية في غزة انسحاب الدبابة الإسرائيلية التي تواجدت على شارع صلاح الدين شرقاً بعد 10 دقائق من توغلها من منطقة ضعيفة.

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وقالت المصادر أنه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع.

وأوضحت أن بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة تقدمت من محور شـارع صلاح الدّين انطلاقاً من الحدود بمنطقة جحر الديك.

ولفتت إلى أن شارع صلاح الدين هو منطقة حدودية تبعد 3 كيلو متر تقريباً عن الحدود، ولا توجد فيه بنايات سكنية أو بيوت، بل هو عبارة عن أراضي فارغة أو زراعية غير مأهولة. مشددة على أن المكان خاصرة ضعيفة جداً بالمفهوم العسكري والأمني.

تغطية صحفية: أين وصل التوغل الإسرائيلي البري؟.. مصادر لـ"شبكة قدس": لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع. بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة تقدمت من محور شارع صلاح الدين انطلاقاً من الحدود بمنطقة جحر الديك. شارع صلاح الدين هو منطقة حدودية تبعد 3 كيلو… — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 30, 2023

ونوهت إلى ان ملخص ما يجري أنها محاولة إسرائيلية جديدة لاقتحام جديد قريب من الحدود، لافتة إلى أن الاحتلال وصل إلى المكان في حرب عام 2014 لكنه فشل بالعملية البرية في ذلك الوقت.

من جهته، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في غزة عن وصول دبابة إلى شارع صلاح الدين، إن “العدو أدخل دبابات إلى مناطق رخوة بعد أن قصف وأحرق كل شيء فيها”.

فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إنه لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين وحركة المواطنين عادت لطبيعتها.