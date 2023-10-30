تفاصيل جديدة لإفشال توغل الدبابات الإسرائيلية في قطاع غزة وما فعلته المقاومة بها

وطن- نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وجود أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في بيان: “خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع”.

وأضاف أن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.

ووفق البيان، قامت هذه الآليات باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع.

وذكر البيان: “لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه”.

وأشار إلى أن ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية.

وشدد على أن الاحتلال يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع.

حركة الجهاد الإسلامي تعلق على محاولة التوغل الإسرائيلية

في سياق متصل، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن العدوان البري بدأ منذ أيام ولم يتمكن العدو (الإسرائيلي) من تحقيق أي إنجاز سوى التوغل في مناطق مفتوحة.

وأضافت في بيان، أن توغل العدو في مناطق مفتوحة من غزة بغطاء جوي كثيف أدى لارتكاب مجازر بحق المدنيين.

وأشارت الجهاد الإسلامي، إلى أن المقاومة في الميدان تواصل صمودها وقتالها وهي قادرة على إفشال مخططات العدو وأهدافه.

ووفق بيان الجهاد الإسلامي، فقد تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات على يد المقاومة التي تستبسل في مواجهته والاشتباك معه.

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دبابات إسرائيلية في قطاع غزة

وكانت دبابات الاحتلال قد قطعت شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، بعد أن توغلت فجرا إلى منطقة مكشوفة تفصل غزة عن المحافظة الوسطى.

وعمدت دبابات الاحتلال إلى استهدف كل من يتحرك على الطريق الذي يعد أحد الشوارع الرئيسية، وقصفت سيارة مدنية كانت تسير جنوبا ما أدى إلى إصابة واستشهاد من كانوا بداخلها.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بتسجيل ثلاثة شهداء جراء استهداف سيارة كانت تقل مدنيين خلال توغل آليات للاحتلال بشارع صلاح الدين.

القسام تستهدف آليتين

فيما قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهداف آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف الياسين 105.

وفيما زعم جيش الاحتلال بأن قواته تتقدم بصورة تدريجية، ذكرت قناة الجزيرة، أن القوات الإسرائيلية لا تزال موجودة في قطاع غزة، وتتموضع في المناطق التي دمرتها بفعل غاراتها العنيفة على القطاع.

وأضافت أن قوات الاحتلال لا تزال على مقربة من شارع صلاح الدين، ولم تنسحب صوب السياج الحدودي.

يُشار إلى أن هذه المنطقة التي توغلت فيها دبابات الاحتلال كان الاحتلال يقيم عليها مستوطنة نتساريم جنوب حي الزيتون، قبل أن ينسحب منها عام 2005، وتعد من المناطق الفارغة التي يغلب عليها الطابع الزراعي، مع انتشار خفيف للمباني السكنية.