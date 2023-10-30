إسرائيل توقف عبور طائراتها في الأجواء السعودية لإشعار آخر.. هل انحاز “ابن سلمان” للمقاومة؟!

وطن- كشف موقع “روتر” العبري، أن شركة “العال” الإسرائيلية للطيران قررت العودة إلى مسارها القديم والتوقف عن التحليق في سماء المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب، بسبب الأوضاع الأمنية.

وأوضح الموقع العبري أن وقت الرحلات لدول شرق آسيا سيزيد من الآن فصاعدا، موضحا أن الرحلة المباشرة إلى تايلاند (بانكوك) ستستغرق حوالي 11 ساعة ونصف بدلاً من 8 ساعات ونصف.

ولم يحدد الموقع العبري إن كانت السعودية قد طلبت بهذا الإجراء أم أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قامت به من تلقاء نفسها لأسباب أمنية.

وأشارت بعض التعليقت إلى أن القرار جاء خشية من تعرض الطائرات الإسرائيلية للاستهداف من قبل الحوثيين في اليمن القريبة من السعودية.

السعودية تعلن فتح أجوائها للطائرات الإسرائيلية

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قد اعلنت في يوليو/تموز 2022 أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تلبي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

اقرأ أيضا:

وجاء الإعلان حينها قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة قادما من إسرائيل ضمن جولته الشرق أوسطية حينذاك.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على تويتر إن الخطوة تأتي في “إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقضي بعدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية”.

ممر جوي خاص للعبور للإمارات والبحرين

وكانت السعودية قد سمحت لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها عبر ممر جوي خاص للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين، بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وهاتين الدولتين.