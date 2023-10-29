السعودية تحتجز بريطانياً رفع العلم الفلسطيني في موسم الرياض (فيديو)

وطن – بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، اشتكي شاب بريطاني من تعسف ارتكبته السلطات السعودية بحقه عبر احتجازه بسبب رفعه العلم الفلسطيني خلال حضوره موسم الرياض الذي أقامته المملكة.

وذكر “فرحان” في فيديو انتشر عبر منصات التواصل، أن سلطات المملكة منعته من رفع علم فلسطين بعد رفعه وقامت بإنزاله ومن ثم احتجازه خلال حضوره نزال: “أشرس رجل على وجه الأرض”.

وتوج في النزال الذي حضره فرحان مواطنه البريطاني “تايسون فيروي” بعد تفوقه على الكاميروني فرانسيس إنغانو على حلبة “المملكة أرينا”.

منع رفع العلم الفلسطيني

ومنعت الإمارات والسعودية رفع أعلام فلسطين في المحافل الرياضية، بخلاف مختلف الدول تحت حجة منع الشعارات السياسية في الملاعب.

وكانت الشرطة الإماراتية قد عمدت كنظيرتها السعودية إلى استفزاز ملايين العرب والفلسطينيين أصحاب القضية المحقة، بعد طردها سيدة تحمل علم فلسطين من داخل ملعب “هزاع بن زايد” في الإمارات خلال مباراة ودية بين منتخبي الجزائر ومصر.

ووثقت اللقطات كيف هتف المشجعون لثوان قليلة لشهداء فلسطين، لكن الشرطة سرعان ما أرعبت الحضور بتواجدها وسحبت سيدة ترتدي علم فلسطين إلى خارج الملعب دون معرفة مصيرها.

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تفاعل واسع

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع نبأ اعتقال شاب بريطاني بسبب رفعه العلم الفلسطيني ومنهم محمد الذي علق: “يحتاجون ٢٠ سنة حتى يفهموا معنى المظاهرات السلمية و التعبير عن التعاطف بطريقة مسالمة”.

وتساءلت مغردة كويتية: “عجيب شنو الي يزعجهم يرفع علم فلسطين” فيما كتب حساب يائيل: “للاسف السعودية لم تعد كما كانت اشتقنا لسعودية القديمة”.

وتناول حسين في تعليقه زاوية أخرى متعلقة بموسم الرياض الذي أصرت عليه سلطات بن سلمان متحدية الشعوب العربية: “مناظر الشباب والبنات يلي عم يرقصوا مقززة جداً، وين أولياء الامور وين الشيوخ العلماء .. السعودية إلى أين؟”.

وكتبت راحيل: “مش قادرة أصدق اللي بيصير في بلاد الحرمين، كنت فاكرة القدس وحده محتل، أتاري الكعبة أيضاً محتله”.