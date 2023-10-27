مسن فلسطيني يجلس مذهولاً أمام جثة شقيقه العالقة تحت الأنقاض

وطن – وثق مقطع فيديو لحظة مؤثرة لمسن فلسطيني وهو يجلس مذهولاً وعاجزاً أمام جثة شقيقه العالقة تحت الأنقاض، في حي اليرموك بقطاع غزة المحاصر.

وأظهر المقطع المتداول حطام أحد المنازل، وبدا مسن وهو يجلس أمامه حفرة أحدثها القصف، فيما يسمع صوت أحد الأشخاص يقول له: “الله يصبركم يا حاج “ويسأله: “من هذا الشهيد”.

فلسطيني يجلس عاجزا أمام جثمان أخيه الشهيد

فيرد عليه الرجل المكلوم: “أخوي اللواء المتقاعد حربي “رباح أبو جراد” حارب في الأردن ولبنان وجاء إلى غزة برتبة عقيد في عام 1994.”

وأضاف أن شقيقه وأولاده وأخ آخر يدعى “أبو رباح” كان معه استشهد مع زوجته وبناته وأولاد ابنه.

وأظهر مشهد تال جثة أحد الشهداء الذين تحدث عنهم المسن الفلسطيني داخل حفرة أحدثها القصف الإسرائيلي.

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حصيلة جرائم الاحتلال

وأوقعت موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية في اليوم الـ 21 من العدوان على غزة، المزيد من الشهداء في مناطق مختلفة بينها خان يونس ومخيم جباليا، ودمرت المزيد من المنازل والمساجد في القطاع المحاصر.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 41 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 298 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة.

وتلقت الوزارة 1700 بلاغاً عن مفقودين منهم 940 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض.

كما بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7.326 شهيدا منهم 3038 طفلا و1726 سيدات و 414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18.967 مواطناً بجراح مختلفة، منذ 7 أكتوبر الجاري.