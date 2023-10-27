جماهير الوداد المغربي تدعم فلسطين بالهتافات ورفع الأعلام ولافتات تناصر أهالي غزة (شاهد)

وطن- أشعلت جماهير الوداد المغربي مدرجات ملعب ” محمد الخامس” بالدار البيضاء، بالهتافات القوية ورفع الأعلام الفلسطينية واللافتات المناصرة لأهالي قطاع غزة، خلال مباراتها الماضية أمام إنيمبا النيجيري في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ورددت جماهير الوداد المغربي الهتافات التي هزت أرجاء الملعب، طوال مباراة فريقها الماضية أمام إنيمبا النيجيري، بعبارة: ” فلسطين .. فلسطين.. فلسطين، أرض المسلمين. آه يا صلاح الدين.. وعلى طريقك سائرين.. آه ياصلاح نموتوا نحن وتحيا فلسطين”.

تضامن جماهير الوداد المغربي مع فلسطين

كما ورفعت جماهير الوداد المغربي الأعلام الفلسطينية والشعارات المناصرة لأهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وقصف عشوائي وجنوبي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على غزة لليوم ال21 على التوالي.

وحال تضامن جماهير الوداد البيضاوي المغربي كحال العديد من الأندية العربية والأوروبية، الذين عبروا عن تضامنهم مع فلسطين وغزة.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر، فقد وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 7 آلاف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب أكثر من 18 ألف مصاب بجراح مختلفة.

جماهير الوداد المغربي بالأمس :

فلسطين .. فلسطين .. أرض المسلمين

آه يا أرض صلاح الدين.. اه على طريقك سايرين اه يا أرض صلاح الدين … نموتوا حنايا وتحيا فلسطين #Gaza_Genocide #غزة_العزة pic.twitter.com/wJDKekTcL0 — 🇲🇦أسامة بيحي 🇰🇼 (@mr_tactic) October 27, 2023

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تأهل الوداد المغربي إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي

وتأهل فريق الوداد المغربي إلى دور نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي بنسختها الأولى، الخميس، على حساب نظيره إنيمبا النيجيري إلى دور نصف نهائي الدوري الأفريقي، بعد فوزه على الأخير برباعية نظيفة دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيلتقي فريق الوداد في القمة العربية من دور نصف نهائي الدوري الأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي، الأحد، في ال29 من شهر أكتوبر الجاري.

يذكر بأن فريق الوداد البيضاوي المغربي يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المغربي الممتاز برصيد 13 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نهضة بركان برصيد 14 نقطة لهذا الموسم.

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