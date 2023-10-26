مذبحة في ولاية أمريكية تسقط عشرات القتلى والجرحى.. والمنفذ عمل مدربا بالجيش (فيديو)

وطن- سقط 22 قتيلا على الأقل فيما أصيب 60 آخرون، في مذبحة وإطلاق نار عشوائي بمدينة لويستون في ولاية مين شرقي الولايات المتحدة.

وكشفت معلومات رسمية، أن إطلاق النار جرى في 3 مواقع مختلفة هي صالة للبولينغ ومطعم ومخزن تابع لأحد محلات البقالة الشهيرة ما أدى لوقوع مذبحة بمدينة لويستون .

رعب في #أميركا.. سقوط 22 قتيلاً على الأقل وإصابة نحو 60 آخرين في عملية إطلاق نار عشوائي بولاية ماين الأميركية والمشتبه به ما زال طليقاً#الحدث pic.twitter.com/NBINO1xLBx — ا لـحـدث (@AlHadath) October 26, 2023

مذبحة في ولاية لويستون

وقالت شرطة الولاية في بيان (أصدرته وقت الهجوم)، نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”: “هناك شخص يطلق النار في لويستون.. نطلب من الناس الاحتماء في أماكنهم.. يرجى البقاء داخل منازلكم مع إغلاق الأبواب.. سلطات إنفاذ القانون تجري حاليا تحقيقا في مواقع متعددة”.

وطلب رئيس البلدية، مساعدة الجمهور في التعرف على المشتبه به، وهو مواطن أبيض كان يحمل بندقية نصف آلية بموقع إطلاق النار.

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من هو المنفذ؟

وبحسب موقع “سكاي نيوز”، نشرت الشرطة صورا لرجل يحمل بندقية هجومية عسكرية في صالة بولينغ، وقالت إنها تبحث عن روبرت كارد “المسلح والخطير”.

وعمل الرجل البالغ من العمر 40 عامًا، والذي أمضى 20 عامًا في الخدمة العسكرية، مدربًا للأسلحة النارية بالجيش في منشأة تدريب في ساكو بولاية مين، وقضى مؤخرًا بعض الوقت في منشأة للصحة العقلية.

وكان أحد الشهود، الذي عرف نفسه باسم براندون فقط، في صالة البولينغ ووصف كيف ظهر المسلح “من العدم” وكان على بعد 15 قدمًا عندما سمع “فرقعة عالية”، وأول طلقة نارية من بين عدة طلقات نارية.

وقال: “بمجرد أن استدرت ورأيت أنه لم يكن منطاداً وكان يحمل سلاحاً، قمت بحجزه في الممر لكني انزلقت وبقيت لمدة 10 دقائق تقريبًا قبل وصول رجال الشرطة إلى هناك”.

وبحسب مالك صالة البولينغ، فإنها كانت مكتظة في ذلك الوقت بما لا يقل عن 100 شخص، من بينهم حوالي 20 طفلاً.