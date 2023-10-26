أردوغان عن مجازر غزة: الغرب صامت لأن الدم المسال دم مسلم ولن نقف مكتوفي الأيدي

وطن – طالب الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في كلمة حديثة له ، الخميس، الضمير العالمي بالتحرك بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

وقال “أردوغان” إن “الهجمات على غزة تجاوزت بالفعل حد الدفاع عن النفس وتحولت إلى مذبحة وهمجية”.

أردوغان يهاجم الاحتلال: لن نقف مكتوفي الأيدي

وتأتي تصريحات أردوغان بعد أسابيع من حرب غزة وتساءل فيها عن “عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا قبل أن تتمكن مفوضية الاتحاد الأوروبي من الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.

وجاء رد أردوغان على حديث المفوضية الأوروبية بالأمس بالقول: “لا يمكننا الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد”.

وبحسب ما نقل موقع ntv أضاف الرئيس التركي متسائلاً ومندداً بالصمت الدولي حيال المأساة: “كم طنًا إضافيًا من القنابل يجب إسقاطها على غزة من أجل السلام، وكم عدد النساء والمدنيين وكبار السن الذين يجب أن يفقدوا حياتهم حتى تقول المنظمات الغربية؟”. متابعاً: “أوقفوا المذبحة”.

لا شرعية للوحشيّة الإسرائيلية

وأشار الرئيس التركي إلى أنه لا يوجد فرق بين أطفال غزة والفلسطينيين والسوريين والأطفال في إسرائيل، وشدد على أن الأطفال يتجاوزون كل الهويات والتعريفات.

كما شدد في كلمته على أن النساء والأطفال الأبرياء يعانون أكثر من غيرهم هنا، كما هو الحال في جميع الحروب.

وتساءل أردوغان أيضاً: “هل من الممكن أن ننظر إلى الأخبار والصور من غزة ونظل غير مستجيبين واستدرك: “لا يمكن لأي إجراء، مهما كان صادمًا، أن يضفي الشرعية على هذه الوحشية”.

وتابع الرئيس التركي بأن “التاريخ يسجل أولئك الذين ظلوا صامتين في وجه جثث الأطفال الأبرياء المصطفة على الخرسانة الباردة، وأولئك الذين تحدثوا في الأوقات الصعبة، وأولئك الذين عملوا، وأولئك الذين سارعوا بإخلاص لإحلال السلام والهدوء”.

اقرأ ايضا:

ورأى “أن مسؤولية كل شخص بريء تقع على عاتق أولئك الذين يلقون القنابل بقدر ما تقع على عاتق أولئك الذين يسمحون بذلك بمواقفهم المترددة”.

العالم شريك في الفظائع

وحمّل أردوغان وسائل الإعلام العالمية التي تنتهك كل المبادئ لتبرئة جرائم الحرب، وكذلك المنظمات الدولية التي تتجاهل المجازر باستمرار، فهم –حسب قوله- شركاء في الفظائع التي تجري في إسرائيل والأراضي الفلسطينية .

وأردف بأنه لا يمكن لأحد أن يجعلهم يشعرون بالخجل من التزام الصمت بينما يُقتل الأطفال، “لا يمكن لأحد أن يتوقع منا أن نبقى صامتين بينما ترتكب الفظائع أمام أعيننا.”

اقرأ أيضا:

وتابع: “هنا موقفنا ثابت دائما.. الساكت عن الحق شيطان أخرس.. ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تلك المجازر المروعة. ”

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا كانت دائمًا إلى جانب الحق والإنصاف والعدالة لعدة قرون، وتقف الآن إلى جانب المضطهدين والضحايا دون أي تمييز.

كما ذكر أن بلاده تدافع عن الشعب والحياة الإنسانية. وتسعى جاهدة لمنع الأطفال من الموت.

وأضاف أردوغان بأن بلاده اتخذت موقفًا متوازنًا ومبدئيًا في جميع الأزمات الإنسانية في محيطها المباشر وأنها أثبتت دائمًا أنها على حق.

وندد بالموقف الغربي وتناقضه مشددا على أن تواطؤ الغرب مع الاحتلال وصمته على جرائمه، يأتي لأن “الدم المسال دم مسلم” حسب قوله.

وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ألغى زيارة كان سيقوم بها إلى إسرائيل ضمن مسار مصالحات بدأتها تركيا في الأشهر الماضية.

ودافع الرئيس، الأربعاء، في خطاب شديدة اللهجة أمام البرلمان التركي عن حركة حماس وقال إنها حركة تحرير وطني وليس حركة إرهابية.

كما ندد بشدة بمواقف الدول الغربية التي هبت للتضامن مع أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي ولم تتحرك لكبح الممارسات اللا إنسانية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي.