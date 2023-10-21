خطبة الجمعة في الإمارات تتسبب بانتقادت حادة لمحمد بن زايد

وطن- يبدو أن الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، لم تغير من نخوة المطبعين ولو ذرة بسيطة ـ حسب وصف نشطاء ـ ، إذ واصلت حكومات تلك الدول تحدي الرأي العام العربي والعالمي المتعاطف مع القضية الفلسطينية، عبر خطوات مستفزة مثلما فعل نظام محمد بن زايد الذي أجبر مساجد الإمارات على خطبة جمعة لا تمت للواقع بصلة.

وحملت خطبة، الجمعة، في الإمارات والتي أجبر خطباء المساجد عليها عنوان: “استدامة النعم وترشيد الاستهلاك” في تناقض واضح عن الواقع أثار استياء العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

ويشهد قطاع غزة المحاصر قصفاً وحشياً من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحصاراً خانقاً تسبب بحالة إنسانية مأساوية، وتسبب باستشهاد وجرح المئات غالبيتهم من المدنيين النساء والأطفال وسط خذلان عربي كبير من جانب الأنظمة ومنها نظام التطبيع الإماراتي.

انتقادات حادة للنظام الإماراتي المطبع

وشن ناشطون هجوما عنيفا على النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد، وفي هذا السياق علق الصحفي الفلسطيني، رئيس تحرير صحيفة (وطن) نظام المهداوي قائلاً عن النظام الإماراتي: “أنا لا أعرف إذا يصلون لنفس الإله الذي نصلي لجلالته أم هو إله الصهيونية”.

استدامة النعم وترشيد الاستهلاك

عنوان خطبة الجمعة في جميع مساجد #الإمارات الصهيونية.

انا لا أعرف اذا يصلون لنفس الإله الذي نصلي لجلالته أم هو إله الصهيونية لأن هناك من اليهود من انتفض ضد آلة القتل الجماعي والتطير العرقي المستمرة ضد الفلسطينيين حتى هذه اللحظة إلا ابناء زايد اللقطاء… pic.twitter.com/LvqdwtNFrE — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) October 20, 2023

وتابع مستنكرا مواقف قيادة الإمارات تجاه الفلسطينيين: “هناك من اليهود من انتفض ضد آلة القتل الجماعي والتطهير العرقي المستمرة ضد الفلسطينيين حتى هذه اللحظة إلا ابناء زايد اللقطاء بلا دين ولا أخلاق ولا عروبة ولا مروءة”.

فيما علق حميد مصطفى، مهاجماً النظام الإماراتي المطبع مع الاحتلال: “خونة ولد زايد الله ينتقم منكم ويبدل نعمته”.

خونه ولد زايد

الله ينتقم منكم ويبدل نعمته — مصطفى 🥶 (@hmyd_mostafa) October 20, 2023

وكتبت أم خالد على هذه الخطوة المستفزة: “المتوقع، خطبة بعيدة عن الأحداث، تخلو من الدعاء للمنكوبين، الإنسانية تبكي حزينة في ركن بعيد في هاوية الانبطاح”.

وذكر أبو عبدالله النهدي: “كنا نتمنى جزء من الخطبة عالاقل يذكر فيها الوضع في غزة وفلسطين والدعاء لهم وعدم الانفصال عن الواقع وتماشيا مع نهج الدولة في دعم القضية الفلسطينية فهل من مجيب”.

وبحسب نشطاء، اتخذت الإمارات المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي موقفاً خانعاً خاضعاً للانتهاكات التي لحقت بغزة ومختلف الأراضي الفلسطيني، في موقف اعتبره الكثيرون غير مفاجئ من نظام محمد بن زايد الذي طالما عاث فساداً في دول الوطن العربي خاصة دول الربيع العربي.

ويأتي هذا بالتزامن مع إقامة العديد من المساجد في عدة دول عربية، الجمعة، لصلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين والدعاء لهم، فضلا عن التظاهرات الغاضبة التي عمت هذه الدول نصرة لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال.