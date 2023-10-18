بعد إعلان بايدن.. شرط إسرائيل للسماح للسيسي بإدخال المساعدات العالقة لغزة

وطن- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة، وأعاد تأكيد دعم بلاده لدولة الاحتلال الإسرائيلي واصفاً إياها بـ”الدولة اليهودية الديمقراطية” وبأنها يجب أن تعود “مكاناً آمناً لليهود”.

وقال بايدن، الذي كان يتحدث للصحافيين في تل أبيب، “وافقت إسرائيل على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل “تحرك الشاحنات عبر الحدود في اسرع وقت ممكن” بحسب “أسوشيتد برس”.

بايدن يعلن دعمه الكامل للاحتلال الإسرائيلي

وأضاف بايدن أنه سيطلب من الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع تقديم مساعدة “غير مسبوقة” لإسرائيل، كما أعلن عن تخصيص 100 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية.

#بايدن الخَرِفْ: لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها .. سنستمر في الوقوف بجانبها! pic.twitter.com/ceWIQNh3kZ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 18, 2023

وشدد بايدن على أولوية قضية الأسرى لدى حركة حماس، وقال: “ما من أولوية أهم” من إطلاق سراحهم.

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مكتب نتنياهو يعلق

من جهته، نشر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بياناً، مساء الأربعاء، قال فيه إن “إسرائيل لن تسمح بتقديم أي مساعدات إنسانية عبر أراضيها إلى قطاع غزة طالما لا تتم إعادة مخطوفينا”.

وطالب البيان بترتيب زيارات للصليب الأحمر للأسرى الإسرائيليين.

ومما سبق يتضح أن المساعدات التي سيسمح بدخولها من مصر إلى قطاع غزة، ستخضع لتفتيش ومراقبة توزيعها لضمان عدم وصول أي إمدادات منها لحركة حماس.

لكن البيان أضاف أن “إسرائيل، وبناءً على طلب بايدن، لن تحبط تقديم معونات إنسانية من مصر طالما احتوت هذه المعونات على المواد الغذائية والمياه والأدوية وترسل إلى سكان مدنيين يتواجدون في جنوب قطاع غزة أو من يتم اخلاؤهم إلى هناك، وطالما لا تصل هذه الإمدادات إلى أيدي حماس. سيتم إحباط تمرير أي إمدادات لحماس”.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ12 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن استشهاد العشرات، وذلك بعد ساعات من مجزرة مستشفى المعمداني، التي خلفت نحو 500 شهيد ومئات المصابين.