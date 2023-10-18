إعلامي فلسطيني يرد على السيسي: “من باع تيران وصنافير لن يحافظ على غزة”

وطن- شن الصحفي والإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة (وطن)، هجوما عنيفا على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، عقب تصريحات حديثة للأخير دعا فيها إلى نقل أهالي غزة لصحراء النقب بدلا من سيناء لحين انتهاء الاحتلال من عمليته العسكرية ضد القطاع المحاصر تحت ذريعة القضاء على المقاومة.

وتسببت مجزرة مستشفى المعمدانية التي أحدثها قصف إسرائيلي وحشي، الثلاثاء، في موجة غضب واسعة بالدول العربية وحول العالم، واستدعت ردود أفعال رسمية من قادة عرب، وصفت بأنها مخزية على غرار تصريحات السيسي، الأربعاء.

وخلال مؤتمر مع المستشار الألماني جورج شولتز في القاهرة، قال عبد الفتاح السيسي: “إذا كانت هناك فكرة للتقدير، فتوجد صحراء النقب التي يمكن أن يتم نقل الفلسطينيين إليها إلى حين انتهاء ’إسرائيل’ من خطتها المعلنة في تصفية المقاومة أو القضاء على الجماعات المسلحة، ’حماس’ و’الجهاد’ وغيرهما، ثم ترجعهم إذا شاءت” بحسب نص حديثه.

إعلامي فلسطيني يهاجم تصريحات السيسي عن غزة

وهي التصريحات التي هاجمها نظام المهداوي واستنكرها بشدة، مشددا على أن رئيس النظام المصري الذي باع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لن يحافظ على غزة، حسب وصفه.

لا يوجد أسوأ من ذاكرة بشر ذاكرتهم كذاكرة الذباب. هولاء الذين أشادوا بالصهيوني #السيسي لمواقفه ضد العدوان الإسرائيلي.

هذا السيسي لم ينل شرف خوض أي حرب٫ لكنه تربي في #البنتاجون وكان مدير الاستخبارات العسكرية المصرية وهذه الاستخبارات لا شغل ولا شاغل لها إلا التنسيق مع الجانب… pic.twitter.com/elNQMgCL7T — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) October 18, 2023

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ودون “المهداوي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”إكس” ردا على تصريحات الرئيس المصري التي فجرت موجة جدل: “لا يوجد أسوأ من ذاكرة بشر ذاكرتهم كذاكرة الذباب. هولاء الذين أشادوا بالصهيوني السيسي لمواقفه ضد العدوان الإسرائيلي.”

وتابع لافتا إلى تعاونه السري مع إسرائيل منذ أن كان مديرا للمخابرات الحربية:”هذا السيسي لم ينل شرف خوض أي حرب، لكنه تربى في البنتاجون وكان مدير الاستخبارات العسكرية المصرية وهذه الاستخبارات لا شغل ولا شاغل لها إلا التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.”

كما أشار الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي، إلى تصريحات السيسي قبل أيام عن علاقته الطيبة باليهود وإدانته للهجوم الذي تعرضت له إسرائيل قائلا “وباعترافه انه تربى بحارة اليهود لا تحتاج إلى كثير من التحليل لتعرف من يحكم مصر.”

واختتم:”من باع تيران وصنافير لن يحافظ على غزة. من فرط بمياه النيل لن يصون غزة.. ومن أفقر وجوع شعبه لن يطعم أهل غزة.”

انتقادات حادة لموقف النظام المصري السلبي

ويواجه النظام المصري انتقادات حادة لموقفه السلبي تجاه الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، حيث يتحجج السيسي بأن معبر رفح معطل بسبب القصف الإسرائيلي له.

فيما طالبه النائب السابق أحمد الطنطاوي، الذي انسحب من سباق انتخابات الرئاسة قبل أيام، في بيان له، الثلاثاء، عقب مجزرة مستشفى المعمداني، بفتح معبر رفح وممارسة السيادة الكاملة عليه لنجدة الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع، وطرد السفير الإسرائيلي.

ورغم الغضب الشعبي في مصر، خرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، ليصدم الجميع بحديثه حول موضوع استقبال مصر لاجئين من غزة، طارحاً فكرة تهجيرهم إلى صحراء النقب حتّى تنتهي إسرائيل من القضاء على حماس، كما قال.