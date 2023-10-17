معدات مصرية وتعزيزات عسكرية بجانب معبر رفح بعد قصف إسرائيلي تكرر 4 مرات.. ماذا يحدث؟ (شاهد)

وطن- نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، لقطات مصورة وصفتها بالحصرية، من أمام معبر رفح البري الذي يربط بين مصر وقطاع غزة، وهو الممر الوحيد للقطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وأظهرت الصور، كما قالت المؤسسة عبر حسابها على منصة “إكس”، معدات مصرية تتحرك بجانب البوابة الأمامية للمعبر مع البدء في إصلاح وتمهيد الطريق الداخلي الفاصل بين المعبرين المصري والفلسطيني والذي تعرض للقصف الإسرائيلي عدة مرات.

تزامن هذا مع انتظار عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية أمام بوابة المعبر في انتظار السماح لها بالعبور لقطاع غزة.

هل قصفت إسرائيل معبر رفح “داخل مصر”؟

وكانت المؤسسة نفسها، قد نشرت في وقت سابق لقطات بالأقمار الاصطناعية، تُظهر قصفا شنه الطيران الإسرائيلي على معبر رفح البري للمرة الرابعة منذ بداية الحرب على غزة.

واستهدف القصف الجوي الأخير، الجدار الأسمنتي الذي شيده الجيش المصري منذ يومين أمام بوابة المعبر المصري بشكل مباشر، والذي يقع داخل الحدود المصرية.

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وتظهر المقارنة بين صورة القمر الصناعي من Airbus وصورة بثتها قناة القاهرة الإخبارية لحظة الهجوم، قيام الطيران الإسرائيلي باستهداف مباشر للجدار المواجه للبوابة المصرية من المعبر ما أدى لتدمير الجدار الخرساني الذي بناه الجيش قبل أيام.

وكانت قتاة “القاهرة الإخبارية” التابعة للسلطات، قد بثت لقطات مصورة توثق لحظة الهجوم وتدمير الجدار الخرساني الذي شيده الجيش أمام البوابة المصرية.