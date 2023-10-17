خامنئي يحذر إسرائيل من “نفاد صبر المقاومة والمسلمين” ويبعث برسالة لأمريكا

وطن – حذر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، من أن المقاومة الفلسطينية لن تتوقف مع استمرار القصف الإسرائيلي لغزة، محذرا من نفاد “صبر المقاومة والمسلمين إذا استمرت الاعتداءات على غزة”، حسب وصفه.

وقال “خامنئي” في لقاء مع “نخب ومواهب علمية إيرانية”: “إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني فلن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين وقوات المقاومة”، على حد قوله.

ودعا المرشد الأعلى في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” بنسختها الإنجليزية، إلى الوقف الفوري لقصف قطاع غزة، وأعلن ضرورة “تقديم النظام الصهيوني إلى العدالة”.

خامنئي يحذر الاحتلال من استمرار الاعتداءات على غزة

وأضاف : “إذا تواصلت الجرائم في غزة، فإن صبر المقاومة والمسلمين سينفد، ولا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم.”

وقال إنه “يجب إحالة النظام الصهيوني المحتل إلى العدالة الدولية بسبب فظائعه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.”

وحول شكوك مسؤولي بعض الدول الذين تحدثوا مع المسؤولين الإيرانيين من أن حركة المقاومة الفلسطينية قتلت مدنيين، قال “خامنئي” إن هذا غير صحيح لأن «الذين يتواجدون في المستوطنات ليسوا مدنيين؛ بل كلهم مسلحون”.

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وتساءل :”بافتراض أنهم مدنيون، كم عدد المدنيين الإسرائيليين الذين قتلوا الآن؟”، واستدرك أن الاحتلال يقتل مدنيين فلسطينيين أكثر بمئة مرة، بينهم نساء وأطفال، كبارا وصغارا، في مباني غزة التي لا يقيم فيها مقاومون.”

وأضاف خامنئي أن النظام الصهيوني يدرك تماماً عدم تواجد قوات المقاومة في مباني غزة، إلا أنه يتعمد استهداف تلك المناطق المزدحمة.

وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة أمام مرأى العالم وينبغي محاكمتها على ذلك، وقال إنه في “هذه الأيام القليلة استشهد عدة آلاف من الفلسطينيين في غزة، وهذه جريمة أمام أعين جميع شعوب العالم ويجب محاكمة الكيان الصهيوني الغاصب”.

رسالة لأمريكا

وقال المرشد الإيراني إنّ على الولايات المتحدة الأميركية تحمل مسؤوليتها فهي من تشرف حاليا على سياسة إسرائيل.

وتابع تحذيراته: “على جميع الأطراف ألا تطلب لاحقا من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات معينة ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.”

كما بين خامنئي “أن إسرائيل لا يمكن أن تعوض فشلها الذریع في عملية طوفان الأقصى بالجرائم التي ترتكبها.”

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وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلت، الثلاثاء، أيضا عن نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي قوله، إن “إسرائيل ستواجه موجة صدمة أخرى من محور المقاومة إذا لم تضع حدا “للفظائع” التي ترتكبها في غزة”.

وتأتي تصريحات خامنئي بعد أيام قليلة مما قاله وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الذي أكد من العاصمة اللبنانية، بيروت أن “المقاومة” مستعدة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وأنه في حال توسيع نطاق الحرب الحالية، فإنها هي التي ستقرر ما ستفعله.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بشكل حاد في، 7 أكتوبر الجاري، بعد أن قامت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بهجوم مفاجئ داخل إسرائيل من قطاع غزة.