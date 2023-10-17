الطنطاوي يطالب السيسي بفتح معبر رفح وطرد سفير الاحتلال

وطن- أصدر السياسي والبرلماني المصري السابق أحمد الطنطاوي، الذي انسحب من سباق الرئاسة قبل أيام بياناً، الثلاثاء، بشأن التطورات غير المسبوقة في فلسطين والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا النظام المصري بممارسة السيادة الكاملة على معبر رفح وفتحه بشكل دائم.

وقال “الطنطاوي” في بيان رسمي نشره على حسابه في موقع “إكس” –تويتر سابقاً – ورصدته (وطن)، إن “تمادي الاحتلال الصهيوني في جرائمه البشعة والمتكررة لم يكن ممكنًا إلا في ظل الانحياز الدولي الأعمى، وقبل ذلك وأهم هواننا على أنفسنا وعلى العالم.”

أحمد الطنطاوي يهاجم الاحتلال ويدعو لفتح معبر رفح

وطالب “الطنطاوي” النظام المصري الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي، بممارسة السيادة الكاملة على معبر رفح وفتحه بشكل دائم “لإدخال المساعدات وكل الاحتياجات الضرورية لسكان قطاع غزة، والتصدي الحاسم للاعتداءات الإسرائيلية عليه.”

ويأتي هذا بالتزامن مع اعتراف وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات له، باصابة 4 مصريين بسبب القصف الإسرائيلي للمعبر.

وشدد الطنطاوي على ضرورة “دعم الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة بـ “كل ما يلزم” لصد العدوان وتعزيز الصمود والدفاع عن الأرض والحفاظ على الأرواح.”

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رفض التهجير

وأكد “أحمد الطنطاوي” في بيانه كذلك “على الرفض التام والكامل والنهائي، والمعلن بكل قطع وحزم، لأي حديث من أي جهة عن تهجير الفلسطينيين بقطاع غرة إلى أي مكان خارج أرضهم التي يقاتلون عليها بكل شرف واستبسال.”

وأردف: “يجب السماح للشعب المصري بالتعبير عن كل صور التضامن والدعم الواجب للشعب الفلسطيني الشقيق والجار وصاحب الحق القانوني والإنساني في الدفاع عن وطنه”.

طالب بطرد السفير الإسرائيلي

وعلى الصعيد الديبلوماسي طالب أحمد الطنطاوي، بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير المصري من هناك، والدعوة لاجتماع طارئ وفوري لجامعة الدول العربية على مستوى القمة.

هتافات مؤيدة لفلسطين

وكان أنصار أحمد الطنطاوي في حملته الانتخابية قبل إعلان انسحابه، رددوا في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، هتافات مؤيدة لفلسطين في بداية مؤتمره، الذي أقيم في مقر حزب المحافظين،ورفعوا أعلام فلسطين ولافتات تأييد طنطاوي، وشملت الهتافات ” يا فلسطين يا فلسطين احنا معاك ليوم الدين، ومن غزة تلاقي القرار المقاومة انتصار، يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني”.

غضب عارم جراء قصف مستشفى المعمداني

وأثار قصف إسرائيل على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، ومقتل ما لا يقل عن 300 فلسطيني فيه، غضبا دوليا كبيرا، فيما قرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الحداد ثلاثة أيام.

من جانبه، طالب رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، بالتحرك المباشر وإظهار الغضب والتظاهر أمام سفارات الإسرائيلية في كل مكان احتجاجا على استهداف مستشفى غزة.

وأدانت الجامعة العربية قصف المستشفى، وقال الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط إنه يدعو “الغرب الى وقف هذه المأساة فورا”.