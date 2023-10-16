حزب الله يقتل نجل حاخام معروف بصاروخ موجه في موقع حانيتا العسكري (شاهد)

وطن – نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف مقاتليه لدبابات “ميركافا4” في موقع حانيتا العسكري، وقد أدى الهجوم إلى مقتل نجل حاخام معروف .

ووفقا للفيديو، فقد تم استهداف الدبابة الأولى بصاروخ موجه أصابه إصابة مباشرة، تسبب بانفجارها وتطاير الجنود الذين كانوا يعتلونها.

كما أظهر الفيديو لحظة استهداف الدبابة الثانية بصاروخ موجه أيضا، أصاب الهدف بدقة عالية.

وبحسب الفيديو، فقد شوهدت الدبابات الاخرى التي كانت في الموقع وهي تفر هاربة بعد استهداف الدبابتين، تاركة الإصابات التي نجمت عن التفجيرين تواجه مصيرها.

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مقتل نجل الحاخام تامير جرانوت

وبحسب “جيروزاليم بوست“، فقد أدى الهجوم إلى مقتل الملازم أميتاي جرانوت، نجل الحاخام تامير جرانوت حاخام مدرسة روش الدينية التابعة لمدرسة يشيفات أوروت شاؤول في تل أبيب.

كما أوضحت الصحيفة أيضا، أنه نتج عن أربع حوادث إطلاق نار مضادة للدبابات على مواقع عسكرية إسرائيلية في الشمال، إصابة أربعة إسرائيليين ومقتل رجل في الأربعينيات من عمره بعد محاولات إنعاش فاشلة.

يأتي هذا في حين قال الجيش الإسرائيلي الاثنين إن إسرائيل تنفذ خطة لإجلاء سكان 28 قرية على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية في أعقاب أعمال “عدائية” مع حزب الله بالتوازي مع الحرب المتصاعدة في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق عدة صواريخ مضادة للدبابات على مواقع للجيش الإسرائيلي في موشاف وشتولا شمال البلاد بالقرب من الحدود اللبنانية .