لحظات صعبة لحصار صحفيين في غزة على وقع قنابل الفسفور الأبيض

وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثّق عددا من الصحفيين الذين يعملون في وسائل إعلام ووكالات أنباء دولية، وهم محاصرون في قطاع غزة.

وشوهد في مقطع الفيديو، الصحفيين العالقين بعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق تجمعهم في غزة.

وقالت سمية أبو عيطة مراسلة قناة “TRT عربي” التركية، إن أحدا لا يستطيع الوصول إليهم، وأن الصحفيين عالقون في ظل تجدد الغارات التي يشنها جيش الاحتلال.

وكان الصحفيون عالقون في فندق الروتس وحاولوا قدر الإمكان الأخذ بوسائل الإسعافات الأولية والدفاع المدني في مواجهة الغارات الإسرائيلية.

وظهر عدد من الصحفيون وهم يحاولون التواصل مع عدد من عناصر الدفاع المدني أو الصليب الأحمر أو وكالات الأنباء والقنوات التي يعملون بها، في محاولة لإنقاذ صوتهم لإنقاذهم.

ووثق الصحفيون، استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا في الغارات على قطاع غزة، على الرغم من أن الموقع هو مكان مدني.

في وقت لاحق، وبعد توالي الاستغاثات، وصلت سيارات إسعاف إلى المنطقة التي كان الصحفيون موجودين بها، ثم غادروا المكان.

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اتهامات لجيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة

واتُهم جيش الاحتلال، خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، باستخدام أسلحة وقذائف محرمة دوليا بما في ذلك البسفور، مع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قد أكّدت أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم حرب وإطلاق يد جيشه للقيام بعدوان وحشي يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان، إن العداون شمل التدمير الممنهج لكل البنية التحتية ولمساكن المواطنين، وتدمير ومسح مربعات سكنية بالكامل عن الوجود وشطب عائلات بأكملها، وتهجير ربع مليون إنسان من بيوتهم المدمرة ودفعهم نحو المدارس ومراكز الإيواء التي امتلأت بالكامل.

أدلة واضحة على ارتكاب جرائم حرب

بدورها، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، أن هناك بالفعل أدلة واضحة على أن جرائم حرب ربما تكون ارتكبت في غزة.

وأضافت اللجنة في بيان، أنها تشعر بقلق إزاء إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمر الذي وصفته بأنه عقاب جماعي، ويكلف خسائر فادحة في أرواح المدنيين.

وشددت اللجنة أنها تعتزم ضمان المساءلة القانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادة، وبالتحقيق في الأحداث الجارية وبتحديد المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

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جيش الاحتلال يمهد لارتكابه جرائم حرب

ومهد جيش الاحتلال، بارتكابه جرائم حرب بعدما صرح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي قال إن جيش يحارب من سماهم “حيوانات بشرية”.

وقال غالانت: “نفرض حصارا كاملا على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك”.

رايتس ووتش تعلق على تصريحات وزير دفاع الاحتلال

بدورها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إن تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي دعوة لارتكاب جرائم حرب.

ووصفت المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مركزًا لها، تصريحات غالانت بـ “المقززة”، وطالبت محكمة العدل الدولية برصد تصريحات الوزير الإسرائيلي.