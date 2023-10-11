كريستيانو رونالدو يستعرض مهاراته في كرة السلة (شاهد)

وطن- تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للدون كريستيانو رونالدو البرتغالي وهو يستعرض مهاراته في رياضة كرة السلة، خلال تدريباته مع منتخب بلاده في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وظهر البرتغالي رونالدو، وهو يرمي بكرة السلة داخل الشباك بشكل جيد، خلال تدريباته مع منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي، استعداداً لمنافسات بطولة اليورو 2024 ألمانيا.

مهارة كريستيانو رونالدو في كرة السلة

كما وظهرت مقاطع أخرى لصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، وهو يمازح زملائه خلال التدريبات المقامة في العاصمة لشبونة، استعداداً للقاء سلوفاكيا والبوسنة والهرسك، في إطار نهائيات التصفيات لبطولة اليورو 2024.

وسيلتقي منتخب البرتغال (الملاحين)، أمام منافسه سلوفاكيا، الجمعة، في تصفيات نهائيات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

مباراة منتخب البرتغال القادمة

وفي حال تمكن رونالدو وزملائه في منتخب البرتغال من تحقيق الفوز على نظيره سلوفاكيا أو التعادل معه، وخسارة لوكسمبورغ أمام آيسلندا، فإنه سيتأهل إلى نهائيات بطولة اليورو 2024 من هذه الجولة.

ونجح منتخب البرتغال من تحقيق 6 انتصارات على التوالي في المباريات الماضية، وتصدر مجموعته في منافسات تصفيات نهائيات كأس أمم أوروبا يورو 2024 ألمانيا.

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كما ويعتلي منتخب البرتغال صدارة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 يورو برصيد 18 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف سلوفاكيا صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

يشار إلى أن بطولة أمم أوروبا 2024 اليورو، المستضافة في ألمانيا بنسختها ال17، ستنطلق في 14 من شهر يونيو / حزيران وحتى 14 من شهر يوليو/ تموز المقبلين.