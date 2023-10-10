هازارد يُعلن اعتزاله كرة القدم .. وهذه أبرز إنجازاته (صور)

وطن- أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد 32 عاماً، لاعب ريال مدريد السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، الثلاثاء، بعد فسخ تعاقده مع النادي الملكي ورحيله عن الفريق الصيف الماضي.

وكتب البلجيكي هازارد، في منشوره عبر حسابه الشخصي على موقع (الانستغرام)، ” يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب”.

اعتزال هازارد كرة القدم

وأضاف اللاعب هازارد، ” بعد نحو 16 عاماً وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.

كما وأردف، ” لقد حققت حلمي ولعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم خلال مسيرتي، كنت محظوظاً بمقابلة مديرين ومدربين وزملاء رائعين، شكراً للجميع على هذه الأوقات الرائعة .. سأفتقدكم جميعاً”.

واستكمل، ” أود أن أشكر الأندية التي لعبت فيها، وي ليل وتشيلسي وريال مدريد، كما وأشكر الاتحاد البلجيكي على اختياري في المنتخب”.

اقرأ أيضاً:

كما وتابع هازارد، ” شكر خاص لعائلتي وأصدقائي والمستشارين والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء”.

وختم منشوره، ” أخيراً.. شكراً جزيلاً لجماهيري الذين تابعوني طوال هذه السنوات على تشجيعكم لي في كل مكان لعبت فيه، الآن الوقت المناسب للاستمتاع مع أحبابي وخوض تجارب أخرى جديدة، أراكم قريباً خارج الملعب أصدقائي”.

إنجازات إيدين هازارد

بدأ البلجيكي هازارد مسيرته الكروية الاحترافية مع نادي ليل الفرنسي عام 2007، قبل الانتقال إلى صفوف نادي تشيلسي عام 2012، ثم الانتقال بعدها إلى ريال مدريد عام 2019.

كما وحصد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد العديد من الألقاب مع مختلف الأندية التي لعب في صفوفها، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي والإنجليزي والإسباني والدوري الأوروبي والسوبر الإسباني وغيرهم.

وكان هازارد قد قرر الاعتزال الدولي مع منتخب بلجيكا في ديسمبر العام المنصرم، بعد إقصاء منتخب بلاده من الدور الأول لبطولة مونديال كأس العالم قطر 2022.