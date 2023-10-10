متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينصح سكان قطاع غزة بالتوجه إلى مصر!

وطن- فيما يبدو بأنها خطة لتهجير سكان قطاع غزة، طالب متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان الراغبين في الهروب من القصف بالتوجه نحو مصر.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، كبير المتحدثين العسكريين، للصحفيين في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية: “أنا على علم بأن معبر رفح لا يزال مفتوحا”.

وأضاف:”أي شخص يستطيع الخروج، أنصحه بالخروج”، وذلك وفقا لما نقله موقع “يورو نيوز”.

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ولكن بعد وقت قصير من هذه التصريحات، أصدر مكتبه بيانا جاء فيه: “توضيح: معبر رفح كان مفتوحا أمس، لكنه الآن مغلق”.

وقالت مصادر أمنية مصرية مساء الاثنين إن العمليات في رفح تعطلت بسبب ما وصفته بقصف استهدف المعبر من الجانب الفلسطيني.

تحذير مصري من دفع أهل غزة نحو الحدود المصرية

ويأتي هذا التصريح للمتحدث باسم لجيش الإسرائيلي بعد يوم واحد من تحذير مصادر مصرية رفيعة المستوى من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية.

وأكدت المصادر المصرية رفيعة المستوى في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” على أن السيادة المصرية ليست مستباحة، وسلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة أهل غزة.

وأشارت إلى أن دعوات النزوح كفيلة بتفريغ قطاع غزة من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها.

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سلاح الجو الإسرائيل يقصف 200 هدف داخل غزة

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه “هاجم أكثر من 200 هدف” في قطاع غزة.

وأشار إلى أن عشرات الطائرات الحربية شاركت في الغارات في منطقتي الرمال وخان يونس، الواقعتين إلى الشمال والجنوب من القطاع الفلسطيني على التوالي.

آخر حصيلة لعدد الضحايا في قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 704 أشخاص استشهدوا، بينهم 143 طفلا و105 نساء، بالإضافة إلى إصابة نحو 4000 آخرين في الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.