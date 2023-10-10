كريستيانو رونالدو يقول كلمته الأخيرة بشأن مستقبله مع النصر السعودي وموعد اعتزاله

وطن- قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، مهاجم نادي النصر السعودي، بشأن مستقبله مع الفريق السعودي وموعد اعتزاله عالم كرة القدم بعد مشوار لأكثر من عقدين.

وأكدت إذاعة ” كادينا كوبي” الإسبانية، بأن البرتغالي رونالدو أبلغ نادي النصر السعودي، بأنه يرغب في تمديد عقده مع النادي حتى صيف عام 2027، بسبب تخطيط اللاعب للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2026.

مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

كما وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن صاروخ ماديرا رونالدو، قرر تأجيل قرار اعتزاله كرة القدم عقب نهائيات مونديال كأس العالم 2026.

وأشارت تلك التقارير، بأن رونالدو منفتح على تمديد عقده مع نادي النصر السعودي، بعد قدومه إلى الفريق في سوق الميركاتو الشتوي الماضي.

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وسيكون ذلك على عكس قرار منافسه الأزلي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي صرح به لا يعتقد بأنه سيشارك مع منتخب الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2026، كما ويري بأن التتويج في قطر ربما ستكون الأخيرة له.

بطولة اليورو 2024

ويتناقد هذه الأنباء والتقارير مع حديث رونالدو في وقت سابق، بشأن اعتزاله كرة القدم عقب بطولة يورو 2024 مع منتخب بلاده البرتغال.

كما وسجل الدون رونالدو 25 هدفاً وصناعة 8 تمريرات حاسمة مع النصر السعودي، خلال خوضه 30 مباراة هذا الموسم مع الفريق في مختلف المسابقات المختلفة، إلى جانب تتويجه بكأس العرب للأندية مع الفريق.

وينتهي عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو ساري المفعول مع نادي النصر السعودي حتى نهاية موسم 2025.