فيديو مؤثر للصحفي الفلسطيني هشام النواجحة قبل استشهاده بلحظات.. شاهد ما قاله لأهل غزة!

وطن- نشر الإعلامي ومقدم برنامج “ما خفي أعظم” على قناة “الجزيرة”، تامر المسحال مقطع فيديو مؤثر للصحفي الفلسطيني هشام النواجحة سجله قبل استشهاده بلحظات في قطاع غزة.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد وجه الشهيد هشام النواجحة رسالة طمأنينة لأهل قطاع غزة، دعاهم فيها لتهدئة قلقهم وإيكال أمرهم لله.

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وقال “النواجحة” في رسالته في بداية الفيديو قبل أن يتوجه لممارسة عمله:” أمام كل هذه العنجهية والقصف الهستيري والدمار يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يحدثه في غزة وإثارة الرعب والقلق في نفوس المواطنين، والله لن يحدث في أرض الله إلا ما كتبه الله”.

دعاء للمجاهدين

وواصل الصحفي هشام النواجحة رسالته بالدعاء للمقاومة قائلا:”اللهم ثبت المجاهدين، اللهم صبرنا واكتب لنا الأمن والأمان ودحر هذا الاحتلال واكتب لنا النصر المبين”.

وتابع رسالته لأهل غزة:”اطمئنوا يا جماعة وهدوا انفسكم وسيطروا على قلقكم.. احنا كلنا في معية الله وإن شاء الله ربنا مش راح يخذلنا ونكون في بر الأمان وأن شاء الله نلقاكم على خير”.

ضربة موجعة للاحتلال

وتابع ناصحا كل من يستمع إليه من أهل غزة: “طمن اللي حواليك وطمنوا أبنائكم وأهلكم وزوجاتكم”، موضحا ان كل ما يحدث في غزة إنما يدل على أن “الاحتلال تلقى ضربة موجعة وبإذن الله سنكون نحن المنتصرين”.

واختتم هشام النواجحة مقطع الفيديو بالدعاء لله قائلا: “اللهم نصرك الذي وعدت يا الله”.

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طيران الاحتلال استهدف النواجحة مع عدد من الصحفيين

وكان الصحفي الفلسطيني هشام النواجحة قد استشهد متأثراً بإصابته في قصف لطيران الاحتلال على غزة، فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر طبية، إن الصحفي هشام النواجحة استشهد متأثراً بإصابته في قصف لطيران الاحتلال استهدف عدداً من الصحفيين، في عمارة حجي، خلال ساعات الفجر.